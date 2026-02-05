賴清德赴彰縣挺紡織 中央地方攜手推動產業轉型升級
賴清德總統今（5）日率中央團隊前往彰化縣芳苑鄉，參訪聚隆纖維股份有限公司，實地了解紡織產業發展現況。彰化縣長王惠美與地方各界到場迎接，並向中央反映產業心聲，盼政府在產業轉型關鍵時刻提供更多支持，協助傳統產業穩健升級。
賴總統表示，中小企業是台灣經濟的骨幹，政府高度重視其發展與困境。針對美國關稅政策衝擊，行政院已提出中小微企業紓困方案，總預算由880億元提高至930億元，其中461億元專用於受影響中小企業，協助業者穩定營運、度過挑戰。賴總統指出，在王縣長陪同下深入產業第一線，了解紡織業年產值約3,431億元、年出口額67.4億美元，提供逾3萬2千個就業機會，對地方經濟與社會穩定具有重要意義，政府將持續傾聽產業需求，提出具體支持措施。
賴總統進一步表示，面對低價傾銷、品牌競爭與高端市場挑戰，行政院已整合產官學研資源，成立產業競爭力輔導機制，從人才培育、金融支援、技術升級、數位轉型到淨零排放全面協助產業發展，並視需求檢討鬆綁法規或推動新政策。政府在推動高科技產業之餘，也會全力支持中小企業與傳統產業，共同促進台灣經濟均衡發展。
王惠美縣長表示，彰化紡織業曾是台灣重要產業支柱，雖產業環境改變，但許多企業持續精進技術、與國際品牌合作，仍具高度競爭力。近年受疫情後庫存壓力、關稅與匯率波動影響，部分中小企業面臨營運挑戰，甚至縮減規模。她指出，彰化約有1萬4千家傳統產業，每一家企業都關係著地方就業與家庭生計，期盼中央在對外經貿談判與產業政策上兼顧各產業發展，避免衝擊基層經濟。
王惠美強調，傳統產業是高科技產業的重要後盾，許多彰化廠商長期提供關鍵技術與供應鏈支援。期盼中央加強研發資源投入、創新補助與產業輔導，協助企業加速轉型升級，打造更完整且具韌性的產業結構。
聚隆纖維董事長周文東表示，全球經貿局勢快速變動，美國關稅政策與匯率波動對出口導向的紡織業造成衝擊，加上國際市場低價競爭壓力，使產業面臨嚴峻挑戰。企業將持續推動高值化與差異化產品研發，配合政府政策落實節能減碳與技術升級，強化產業韌性與國際競爭力，也期盼政府持續提供輔導與支持，共同推動台灣紡織產業永續發展。
