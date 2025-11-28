賴清德赴立法院做國情報告？總統府：憲政程序下與國會研議可行方式
總統賴清德提出1.25兆元的國防特別預算後，國民黨團和民眾黨團11月28日不約而同地表示，賴清德競選期間曾承諾會赴立院國情報告，如今兩黨團將邀請賴總統應依《立法院職權行使法》修正後的規範履行承諾，到立法院就特別預算及相關國安情勢進行國情報告。
對此，總統府發言人郭雅慧表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。
不過，府方指出，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。
