賴清德赴立法院做國情報告？總統府：憲政程序下與國會研議可行方式

總統賴清德提出1.25兆元的國防特別預算後，國民黨團和民眾黨團11月28日不約而同地表示，賴清德競選期間曾承諾會赴立院國情報告，如今兩黨團將邀請賴總統應依《立法院職權行使法》修正後的規範履行承諾，到立法院就特別預算及相關國安情勢進行國情報告。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

廣告 廣告

不過，府方指出，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。



精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

