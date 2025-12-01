賴清德赴立院國情報告能質詢嗎？鍾佳濱說不行 理由曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德上周宣布將投入1.25兆國防預算打造台灣之盾，在野黨有意對此邀請賴總統赴立院國情報告並採即問即答，對此，民進黨立委鍾佳濱今(12/1)表示，總統國情報告該如何進行，《憲法》法庭大法官已作出解釋，不能實質質詢，因依照《憲法》，立院可對政院提出質詢，若背離此邏輯，就是侵犯兩院職權。

總統賴清德，資料照

賴總統日前受訪表示，若朝野黨團形成共識，程序符合憲政規範，自己願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。

廣告 廣告

鍾佳濱上午受訪回應，有關總統赴立院報告時如何進行，此部分仍要回歸到《憲法》，在去年《立院職權行使法》修法後，《憲法》法庭已做出明確解釋，大法官說明，立院可邀情總統，總統也可出席，但不能有實質質詢，因依據《憲法》，只有政院向立院負責，立院可已對政院提出質詢。

鍾佳濱說，若背離上述邏輯，就侵犯到政院與立院兩院的職權，相信總統不會侵犯《憲法》對行政、立法機關的質詢，總統也提過，合憲、依法，總統是《憲法》守護者，一定會合憲、依法進行。

更多FTNN新聞網報導

賴清德投入1.25兆國防預算是在玩火？她反嗆鄭麗文棄械投降：妳才是禍延子孫

高雄市長最新民調邱議瑩暫居領先 林岱樺：做不到萬人造勢就做假民調造勢

賴清德赴雲林喊話：面對中國威脅更要發揮褒忠精神

