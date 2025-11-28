賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式

總統府發言人郭雅慧。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 賴清德總統日前宣告提出新台幣1.25兆元國防特別預算，針對個別立委擬提案邀賴清德赴立法院進行國情報告，總統府發言人郭雅慧28日指出，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

中國持續增加對台軍事威脅，不斷發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台之際，賴清德26日宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年，也就是2026年至2033年，共投入1兆2500億元經費。

媒體報導指出，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥提出邀賴清德赴立法院做國情報告，不過，他說尚未與黨團討論；民眾黨立法院黨團副總召張啟楷聲稱，如果民進黨不再阻擋，黨團會列為考慮，只要賴清德願意來。對此，民進黨團表示，樂見其成，但立法院處理必須合法合憲，加上願意支持預算，可談、可對話、可討論。

總統府發言人郭雅慧28日晚間回應，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

