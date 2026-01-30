賴清德赴花蓮慰勞國軍 「鏟子超人」臂章成亮點

總統賴清德今天前往花蓮地區勗勉國軍駐軍官兵，官兵配戴特別設計的「鏟子超人」臂章成為一大焦點。（總統府提供）





農曆春節將至，總統賴清德今天（30日）前往花蓮地區勗勉國軍駐軍官兵，向官兵表達感謝與慰勞。現場官兵配戴特別設計的「鏟子超人」臂章，也成為一大焦點。該臂章源自去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國軍動員近萬人次投入救援與重建，象徵軍民一體、守護家園的精神。

賴清德赴花防部慰勞 官兵「鏟子超人」臂章吸睛

賴清德此行視導空軍792旅第613營2連、海軍海鋒7中隊，以及陸軍花東防衛指揮部，並向堅守崗位的官兵表達勗勉。國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同。軍方指出，因國軍去年在花蓮光復地區投入大規模救災，陸軍花防部特別為第二作戰區官兵設計「鏟子超人」圓形臂章；其他戰區支援救災的官兵，則配戴由國防部設計的橫式臂章，以資識別與紀念。

廣告 廣告

陸海空三軍駐守花蓮 成東台灣最重要的戰力

從戰力部署來看，空軍613營主戰裝備為國造天弓三型防空飛彈，海軍海鋒7中隊則部署雄二、雄三反艦飛彈，而戍守花東地區的第二作戰區指揮中樞為花防部。在共軍頻繁於東部外海活動的背景下，賴清德此行亦被解讀為針對花東地區主要戰力進行視導，展現對第一線官兵的支持。

花防部說明，「鏟子超人」臂章設計融合鏟子、官兵與泥土意象，背景以群山象徵花蓮地景，上方太陽代表希望、象徵驅散烏雲，下方特別標註光復鄉英文「GUANGFU」，紀錄這段救災與復原的歷程。（責任編輯：呂品逸）

更多上報報導

【有片】落漆！陸戰隊勁蜂無人機升空5秒即墜毀 中科院說明原因

國軍採購行車紀錄器涉中國製還買貴 徐巧芯列3點要國防部踹共

【有片】國軍春巡演練第2天 35快砲結合麻雀飛彈操演