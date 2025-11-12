鴻海Q3三率三升 AI伺服器營收提前破兆！劉揚偉：2026展望「非常看好」

電子代工龍頭鴻海（2317）今（12）日下午舉行第三季線上法說會，並公布亮眼財務成績：第三季稅後純益達新台幣576.73億元，創下同期新高；單季每股稅後純益（EPS）4.15元、較去年同期成長17%；累計前三季EPS已達10.38元、賺逾一股本，年增幅度達35%。

鴻海董事長劉揚偉親自主持法說會，強調營運結構持續優化，受惠於整體垂直整合持續深化，第三季毛利率、營業利益率、淨利率均實現「三率三升」。同時，在市場高度關注的AI伺服器業務方面，鴻海更提前達到營收目標，累計至第三季，AI伺服器營收已達到新台幣兆元規模。

Q4、全年展望穩健上修，雲端網路成最大成長引擎

針對第四季與全年展望，劉揚偉董事長釋出樂觀看法，預期第四季整體業績將呈現季增與年增的「顯著成長」。

在四大產品類別中，雲端網路產品依舊是主要的成長動能。受惠於AI算力需求強勁以及新一代AI機構的經濟量產，該產品類別預計在第四季將有「顯著成長」（季對季），年對年則將呈現「強勁成長」。

至於消費智能產品，儘管第四季有新產品上市與節日銷售效益，但因為第三季返校需求基期較高，季對季將略微衰退。不過，考量到下半年的拉貨動能優於預期，劉揚偉宣布將此產品線全年展望上調至「約略持平」，較原先預期的衰退表現有所改善。電腦終端產品則受到匯率及PC需求相對溫和的影響，預計第四季季對季略微衰退，年對年則為衰退表現。而因主要業務相關零組件出貨增加，元件及其他產品類別預計季對季將顯著成長，年對年則大致持平。

鴻海法說會登場。（取自鴻海法說會直播）

展望2026「非常看好」：AI發展躍升關鍵首位

談及2026年營運展望，劉揚偉明確指出，影響明年表現的三大關鍵因素為AI產業發展、政經局勢與貨幣政策（匯率）。而在重要性排序上，劉揚偉則強調「AI產業發展的重要性大幅提高」。

劉揚偉表示，美國前五大CSP業者正陸續調高今年與明年兩年的資本支出展望，預估2026年合計將接近6000億美元（約18.6兆新台幣），已接近半導體產業一年的產值。加上主權AI的需求，預期AI產業規模在未來兩到三年內可能達到兆美元的高度。

因此，依照目前的觀察，「樂觀地看待明年AI市場的發展」，預期鴻海與主要客戶及夥伴之間的合作關係將會更緊密，有機會切入更多元的AI方案並取得更多訂單。劉揚偉總結表示，非常看好2026年的初步展望。

AI布局垂直整合深化：從零組件到「主權AI提供者」

在AI競爭力方面，鴻海持續深化垂直整合，提供客戶一站式的解決方案。除了累計至Q3已達兆元規模的AI伺服器營收外，第四季AI機櫃出貨目標預計季對季將呈「高雙位數成長」。鴻海在AI伺服器的供應已從GPU擴展到ASIC的晶片解決方案，並預計在不同平台和解決方案的市佔率平均將超過4成。

此外，考慮到晶片價格差異，市場預估明年GPU和ASIC市場規模約為8：2，鴻海的產品組合也會趨近此比例。

在價值鏈延伸方面，鴻海積極發展MDC模組化資料中心建置業務。財務長黃德才說明，鴻海將扮演統包角色，整合集團內部IT設備及模組化零組件，如AIHPC伺服器、機櫃、冷卻系統等。由於此業務提供更多的AI機櫃和模組化零組件，預計毛利率將會大於公司平均毛利率，效益最快明年開始顯現。

更重要的是，鴻海與NVIDIA在台灣共同打造的超算中心（NCP），是NVIDIA在台灣第一家雲端合作夥伴。劉揚偉表示，NCP未來將提供算力給產官學界，顯示鴻海不只是AI解決方案的整合者，更是「主權AI的提供者」。鴻海也將與AI領域領導者OpenAI合作，全力全方位協助夥伴們達成算力建設的目標。

董事長劉揚偉透露 鴻海「提前達到營收目標」；累計至第三季，AI伺服器營收已達到新台幣兆元規模 。（資料照，柯承惠攝）

電動車外包「突破點」將至，CDMS模式待爆發

除了AI業務，電動車（EV）市場也是鴻海長期成長的動能。劉揚偉重申其對EV市場的觀察，認為EV產業的發展趨勢，將會複製1990年代PC產業走向專業分工與外包的模式。

​劉揚偉指出，隨著電動車市場進入門檻降低、價格競爭日益激烈，專業分工勢在必行。劉揚偉預期，「EV的Outsourcing Breaking Point（外包突破點）將在不久的將來出現，委託製造服務甚至委託設計服務的機會將會越來越多」。劉揚偉強調，鴻海的CDMS商業模式（委託設計製造服務）就在等待這一刻的發生。

在電動車進展方面，鴻海已與三菱FUSO簽署MOU，研發生產零排放電巴。同時，鴻海亦正與Stellantis、NVIDIA和Uber共同開發L4級自駕車，並預計明年以前開始在中東興建電動車充電廠。

財報表現優異 Q3三率三升，資本支出持續投入

鴻海第三季合併營收為新台幣2兆0589.49億元，年增11%。三率表現中，毛利率為6.35%，較去年同期增加16個基點（bps），主要受惠於整體垂直整合深化，以及AI伺服器關鍵零組件供貨增加。累計前三季稅後純益為1441.41億元。

在資本支出方面，財務長黃德才指出，今年前三季資本支出已達1,128億元，預計全年將符合預期，約年增20%。為支持AI運算需求和「3+3」策略，預計2026年資本支出將維持成長趨勢。公司將透過內部現金流、國內外債市、可轉債、銀行聯貸等多元管道，並積極尋找策略夥伴共同投資，以保持財務彈性，支持集團的長期發展。

