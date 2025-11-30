賴清德赴雲林喊話：面對中國威脅更要發揮褒忠精神

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(11/30)赴雲林褒忠參拜宮廟，並在致詞時大讚民進黨雲林立委劉建國，也允諾會跟劉一起推動褒忠產業園區建設，賴總統說，褒忠鄉這個名字取得好，特別是台灣面對中國威脅的時刻，更要強調對台灣、國家的忠誠與忠心。

總統賴清德，資料照，總統府提供

賴總統今赴雲林褒忠聚保宮參拜並致贈匾額，包括劉建國、民進黨祕書長徐國勇、前雲林立委蘇治芬等多位綠營人士到場陪同。

劉建國表示，雲林人對賴總統的兩個感謝，一是台大雲林分院虎尾院區擴建，二是濁水溪百年來的揚塵問題，未來也希望有第三個感謝，就是褒忠產業園區可用的土地有160多公頃，台積電2奈米增廠計畫，希望總統支持台積電進駐雲林，讓雲林成為大南方新矽谷計劃的起點。

賴總統說，劉建國和蘇治芬大力爭取的虎尾院區擴建經費，是雲林重大建設，劉建國長期在衛環委員會關心弱勢及社會福利，並爭取百億癌症基金照顧經濟弱勢病友。而褒忠產業園區一事，大家就共同來推動。

賴總統也讚許劉、蘇，並表示褒忠人很團結，褒忠鄉的名字取得很好，特別是台灣在面對中國威脅時，更要強調對台灣的忠誠，對國家的忠心，只要台灣團結，就會越來越好。

