賴清德赴雲林褒忠宮參拜 喊話：面對中國威脅更需「忠誠與團結」

為了1.25兆元國防特別預算，國民黨提議邀請總統到立法院做國情報告。賴總統昨（29）天正面回應，如果朝野有共識、符合憲政程序，他願意到國會報告爭取支持。不過，民眾黨主席黃國昌認為，如果只是片面進行政治宣傳，那留在總統府裡開記者會就好。民進黨立委吳思瑤則反擊指出，「總統國情報告即問即答」早已被憲法法庭宣告違憲。

赴雲林拜廟 賴總統：中威脅下更要表示「對國忠心」

總統賴清德今（30）日來到雲林「褒忠鄉聚保宮」參拜，而這個地名也讓他有感而發。賴清德表示，「台灣特別是在面對中國威脅的時候，我們更加要強調對台灣的忠誠，對我們國家的忠心，『褒忠』就是褒揚忠心嘛，所以我們台灣如果團結，我們台灣一定能越來越好。」

拋國會報告前提 賴總統：在野有共識、符合憲政程序

因應中國在2027年前做好攻台準備，總統日前提出「8年1.25兆元的國防預算」。國民黨率先拋出邀請賴總統到立法院做國情報告的提議，總統也直球回應，強調只要在朝野黨團有共識，且符合憲政程序這兩大前提下，他願意到國會報告爭取支持。不過民眾黨主席黃國昌則表示，「就是毫無期待，如果來國會只是片面的政治宣傳，他不肯面對國會議員相關問題的回答，自己留在總統府裡面開記者會就好啦。」

在野拋國情報告即問即答 綠：早被宣判違憲

關於在野黨擬邀總統赴立法院進行國情報告，民進黨立委吳思瑤指出，去年10月針對國會職權修法的釋憲案中，總統國情報告的「定期報告、即問即答」部分已遭憲法法庭判決違憲，因此總統的國情報告必須回到憲法所規定的程序，也請在野委員守憲。她表示，只要符合憲法程序，相信總統願意到國會報告，也會向社會說明。

她強調，希望朝野能在有志一同、守護國家、強化國防的共識之下，邀請總統赴立院進行國情報告，而不是以反對或攻擊為前提，理應透過非常開放、正向、理性來安排，希望台灣憲政史上第一次總統赴立院國情報告，是朝對國家與人民安全、增強國安的方向前進，而不是淪為「政治操作」。

國民黨團週二（12月2日）將召開黨團大會，討論可行方式，強化國防可恃戰力，1.25兆元預算欲在國會闖關，是否將創下我國元首赴立院國情報告的首例，端看朝野如何出招。

雲林／綜合報導 責任編輯／網路中心

