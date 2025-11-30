賴清德赴雲林！ 劉建國全程陪 替地方爭取醫療大樓

記者廖宜德、張裕坤、沈明志／雲林報導

藍綠陣營角逐雲林縣長，國民黨主席鄭麗文說，立委張嘉郡是雲林的女兒要棒棒接力，而民進黨也將原則提名立委劉建國。總統賴清德上午前往雲林，參加臺大醫院虎尾分院二期醫療綜合大樓動土典禮，這是他十天來第二度到雲林，劉建國和張嘉郡也緊跟總統身邊，爭取曝光。

臺大醫院虎尾分院二期醫療綜合大樓動土典禮。

台大醫院雲林分院虎尾院區，醫療綜合大樓二期工程動土典禮，上午邀請總統賴清德參加，國民黨三位立委許宇甄、張嘉郡、丁學忠三人一起上台，不過是交由張嘉郡代表致詞，感謝賴清德總統大力支持這項工程。

廣告 廣告

國民黨立委張嘉郡：「我們的賴清德總統來到我們雲林縣，那他本身也是一位醫師，他大力的支持我們雲林縣的醫療，他的來到是我們雲林縣醫療的一個強心針。」

賴清德十天以來第二度來到雲林。

將發言機會留給可望參與縣長選舉的張嘉郡。另外劉建國也表示，這項工程已經從原本的預算111億增加到129億，感謝中央的支持。藍綠陣營最近頻頻聚焦雲林，這是賴清德十天以來第二度來到雲林，藍綠陣營態勢逐漸明朗，可望是劉建國對決張嘉郡，不過劉建國依舊表示，應該留給黨中央最大的空間。

民進黨立委劉建國：「民進黨雲林縣縣長的人選提名，還是要尊重黨中央，黨中央、賴主席、選對會絕對有智慧。」

民進黨立委劉建國。

台大雲林分院虎尾院區二期工程，是雲林縣有史以來造價最高的公共工程，立委劉建國從爭取到動土全程緊盯，預計完工之後，可以增加八百多個床位，將打造雲林分院成為雲嘉南地區的準醫療中心。

更多三立新聞網報導

台大虎尾醫療大樓動土 賴清德重申：台灣30年內3領域至少3個諾貝爾獎

參拜褒忠聚保宮 賴清德：台灣正面對中國威脅 更需要發揮「褒忠」精神

怒了！胡采蘋重轟：馬英九總統就是台灣有史以來最無恥無能的總統

美前官員：台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵

