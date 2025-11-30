賴清德赴雲林! 劉建國全程陪 替地方爭取醫療大樓

民視新聞／綜合報導

總統賴清德週日上午，南下到雲林褒忠鄉參香，緊接著到虎尾鎮，參加臺大醫院雲林分院虎尾院區，第二期醫療大樓動土典禮，這是雲林縣有史以來，造價最高的公共工程，總經費已經追加到129億，民進黨立委劉建國，從爭取經費到動土典禮，全程緊盯，完工後可望成為，雲嘉南地區的準醫療中心！

總統賴清德與民進黨立委劉建國同坐一車，一左一右下車，兩人來到雲林虎尾，參加臺大醫院雲林分院虎尾院區，第二期醫療大樓動土典禮。

總統賴清德：「我也非常肯定，我們劉建國劉委員，從2019年就是這樣，一路以來幫忙臺大醫院，也幫忙中央跟地方，共同溝通協調。」

立委（民）劉建國：「經費是從65億拉到76億，又拉到了111億，到今天為止已經來到129億，我們總算可以正式來動工，這個是中部醫療燈塔的展現，我們看到這個基礎，從這個地方要開始萌生。」

虎尾院區新醫療大樓，2016年啟動規劃，2019年在劉建國積極爭取下，獲行政院大力支持，成為推動本案的重要關鍵，劉建國也感謝行政院政委陳時中，居中協調，讓經費可以如期到位。

立委（民）劉建國：「這絕對有磁吸效應，你看一個未來，即將完成的醫學中心，那另外一個是一個，高齡者的研究中心，兩個在一起就雙核心，絕對可以打造醫療照護的，產業的一個重鎮，所以我是特別再跟總統拜託，是不是因為他是醫療的背景，他要打造這個健康台灣的，這樣的一個方向，這個國政裡面，必須要對這一塊特別的來支持。」





除了虎尾院區新醫療大樓，劉建國也抓緊時間，跟總統咬耳朵拜託，及早規劃高齡者研究中心，落實總統健康台灣的政策，提供雲嘉南百姓全方位的醫療照護。





