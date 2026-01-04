賴清德赴青商會活動 致詞成施政報告

賴清德總統4日下午到新竹喜來登參加青商會活動，致詞20分鐘成了賴的施政報告。（邱立雅攝）

賴清德總統4日前往新竹出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，除肯定青商會長期為國家培育人才，更帶來多項經濟利多消息。賴清德強調，台灣民主已成為亞洲燈塔，經濟表現亮眼，國民平均所得今年可望達成4萬美金，政府將投入930億預算協助企業因應關稅挑戰，並透過「AI新十大建設」引領台灣走向世界。

賴清德致詞時首先向新任總會長張旭志表達祝賀，並感謝青商會長年舉辦十大傑出青年選拔。他指出，台灣在國際評比名列前茅，不僅經濟實力提升，股市已站上2萬9000點，失業率更降至3％的25年來新低。賴清德表示，台灣是國際社會一股良善且正面的力量，不僅在防疫上貢獻國際，更在各項天然災害中慷慨解囊，是國際社會繁榮發展中不可或缺的夥伴。

針對創業者與中小企業，賴清德表示政府將作為最強後盾。目前台美匯率穩定，利率也保持在2％左右的適度寬鬆政策。國人關心的對美對等關稅談判已進入最後階段，行政院編列930億元專案預算，從人才培育、金融支持、安定就業及打開國際通路等4面向，協助受關稅影響的中小微型企業，單一企業最高可貸款6000萬並享有低利補貼。

在產業願景方面，賴清德宣布行政院推出「AI新十大建設」，預計2040年培育50萬名AI人才，重點發展矽光子、機器人與量子運算，要創造1兆元產值的軟體平台，協助百萬家中小企業轉型。針對一般受薪階級，賴清德承諾今年基本工資將跨越3萬元大關，並透過減稅與社會投資計畫，減輕育兒與長照負擔，落實0到6歲國家養與長照3.0。

最後，賴清德以台積電的核心價值「誠信正直、重視承諾、不斷創新、客戶信任」勉勵全體青商夥伴。他強調國家與國際社會皆肯定台灣的表現，期許青年對自己有信心，不論是投入創新產業或是地方創生，都能成為改變台灣的重要力量，讓台灣在智慧生活時代站穩國際腳步。

