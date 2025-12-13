賴清德赴麵館大啖包公麵 中配老闆喊：台灣是我家

台北市 / 綜合報導

總統賴清德的YouTube頻道，昨(13)日發布新影片，賴總統前往一間由中配老闆開的私房麵館品嘗招牌「包公麵」和滷味，連說好幾次好吃，賴總統同時發文表示，不管從哪裡來，只要認同台灣就是這個國家的主人。

麵館老闆郭明華VS.總統賴清德說：「好吃，好吃齁，好吃，謝謝。」光是一口湯頭喝下肚，立刻讓總統賴清德讚不絕口，再夾一筷子滷海帶，甘甜滋味擄獲賴總統味蕾，賴清德的YouTube頻道昨日公布最新影片，前往台北市中山區的私房麵館。

麵館老闆郭明華VS.總統賴清德說：「久聞包公麵的的大名，總統好，就小小的，小塊小塊的，精緻。」老闆郭明華來自中國河南開封，嫁到台灣20多年，靠著一碗家鄉的包公麵拉拔3個孩子長大。

麵館老闆郭明華VS.總統賴清德說：「我真的感受到，這邊真的很有愛的，因為你認同台灣，在台灣打拚，你就是這個國家的主人，我就說嘛，中國大陸那邊，是我父母生我養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女，做阿嬤，子孫萬代都在這裡，就是，更是我的家。」

郭明華直呼台灣更是家，賴總統則回應台灣社會歡迎來自各地的人，吃麵的同時也不忘分享口感味道，賴清德還笑說未來總統府開會，也要吃包公麵，總統賴清德說：「這是精華欸，最棒的就是這個時候。」

吃到把碗捧起來一滴也不浪費，影片上線後，賴清德也在臉書發文表示這碗麵打動他的除了味道還有承載的人生故事，更強調政府會繼續努力讓每個在這片土地打拚成家的人都能自由安心生活。

