賴清德總統投書《華盛頓郵報》，表達對美國總統川普的感謝，並宣布將推出歷史性的1.25兆新台幣補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。隨後賴總統召開國安高層會議，會議結束後舉行記者會，說明此項重大政策。

強化台灣必要且合理的國防實力，有效保障國家安全，絕對是政府責無旁貸的任務，但從宣布方式到相對的效應影響，此一重大軍購案的運作與評估，卻大有值得商榷之處。

明年度國防支出預算9495億，必須舉債2000多億，另外還有兩項特別預算也要舉債1008億，再加上賴總統所提1.25兆國防特別預算，光是今年度舉債規模就要突破5000億，未來更將遠超過法定舉債上限。賴總統既沒有與國會進行任何溝通，也沒有向全民報告，卻直接對外國媒體投書，除了顯示對美國的獻媚表忠，置國人於何地？

賴政府投入如此高的國防追加預算，不僅強烈排擠社會民生預算，影響國家建設與國人生活品質，更會讓台灣投資風險係數無端升高，對經濟的繁榮穩定與外貿投資產生衝擊，這是絕不能以鴕鳥心態視之的慘重成本。至於此舉對大陸的嚇阻效應也實屬有限，以大陸現在的軍事實力、工業體量，這種惡性循環的軍備競賽只會將台灣拖進自欺欺人的黑洞。

只有從政治面經營兩岸的溝通對話、和平交流才是正辦，但民進黨顯然又會以擴張國防預算的支持與否，當成對國家忠誠度的檢驗；屆時對認真審議國防預算的立委，一定會發動各種抹紅攻訐，進而在選戰中掀起一波波民粹凌遲。賴清德背離兩岸和平的路越走越遠，台灣的民意能否適時覺醒？