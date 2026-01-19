賴清德跨時區在線等 鄭麗君預告明天卓榮泰揭15％台美優稅詳情

行政院副院長鄭麗君（左）率關稅代表團回台後，將在20日由閣揆卓榮泰（右）召開記者會報告詳情。（圖／侯世駿攝）

行政院副院長鄭麗君今（19）日表示，這波和美方磋商成功拿到15％對等優稅，就是因為台灣的技術和產業已是世界上一股關鍵力量，台灣人的努力已被世界看見，明（20）日將會由閣揆卓榮泰率談判小組召開正式記者會，向全民報告關稅詳情。

鄭麗君率領的經貿談判團隊剛於19日清晨返抵台灣，此次赴美磋商成功與美方就「對等關稅」達成協議，將對等關稅調降至15%，且不與原有關稅疊加。此外，台灣也成為全球首獲美國「232條款」優惠待遇的經濟體，這可確保台灣半導體及關鍵產業在美國享有競爭優勢。

鄭麗君指出，此次談判穩定了台美經貿關係，使台灣國內生產毛額（GDP）受關稅衝擊的程度減少了八成，雙方也確認透過「台灣模式」加強供應鏈合作，美方另同意將投資台灣半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控和次世代通訊「五大信賴產業」，台美彼此有著堅實關係。

總統賴清德（中）在關稅談判中與談判代表保持電話暢通。（圖／黃耀徵攝）

鄭麗君也說，整個政府都可以視為談判團隊，從總統、副總統、行政院長、國安會秘書長、總統府秘書長、行政院秘書長一直到各部會代表，在開了無數次的會議決策擬定策略後，才讓談判有總體方向，並在跨部會的努力之下，穩健地走到關鍵的這一步。

鄭麗君續指，這一次出訪也和美國商務部簽署了投資合作備忘錄（MOU），預計數周後會再簽署台美對等貿易協議，只要這2份協議都簽署完就是完成最後一哩路、完成總統賴清德交付的任務了。

閣揆卓榮泰（中）20日將召開記者會說明台美關稅15％詳情。（圖／侯世駿攝）

鄭麗君強調，每一次前線談判時賴清德、卓榮泰都是無時差在台灣待命，談判代表團隨時可以打電話回台請示解決所有的問題，溝通無礙。她也預告，詳細內容將由卓榮泰率談判小組召開正式記者會，向國人來報告關稅詳情。

