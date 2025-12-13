賴清德跨越憲政民主紅線 黃國昌轟：不副署三讀法案是獨裁、不是民主

圖：截取民眾黨直播 台灣民眾黨主席黃國昌今（13)日發表聲明，嚴厲控訴賴清德政府已「跨越憲政民主紅線」，帶頭摧毀台灣民主法治。黃國昌痛批，賴清德身為國家元首，以民進黨主席身份邀集黨籍立委聚會，公開宣布行政部門將不副署或副署但不執行立法院三讀通過的法案，此舉已違反民主憲政原則。

黃國昌指出，賴清德將國會三讀通過的法律「當空氣」，只因民進黨不喜歡就拒絕執行。他列舉警消退休金、現役軍人待遇、財劃法等多項國會已通過的法律，都遭到行政部門傲慢地不執行。黃國昌質疑：「請問哪一個民主憲政國家可以由行政權自行決定要不要守法？」他公開問賴清德：「請賴總統告訴全體國人，是只有你賴清德可以不守法，還是每一位人民都有選擇不守法的權利？」

黃國昌強調，這不是民主、是獨裁；這不是法治、是人治。台灣的民主憲政、民主法治是全體國民數十年共同犧牲換來，如今卻遭賴清德個人的獨斷、專制毀壞殆盡。

黃國昌批評賴清德對執政黨內毀憲亂政視而不見，當朝野對立已達冰點，賴清德卻不願與在野黨主席誠心對話溝通，反而躲在總統府「抱團取暖」。更令人不滿的是，賴清德試圖將立法院長韓國瑜邀入府內，企圖把韓國瑜當作「擋箭牌」轉移施政無能。黃國昌表示，對韓國瑜挺直腰桿拒絕再被利用表示敬佩。

黃國昌回顧2月份院際協調時，韓國瑜曾苦口婆心勸阻賴清德停止「大惡罷」，卻換來賴清德變本加厲，進行鼓吹大惡罷、高喊要剔除「雜質」。因此民眾黨充分支持韓國瑜拒絕再被操作政治話術。

針對媒體傳聞綠營以「換掉民進黨總召柯建民」作為綠白合作籌碼，黃國昌嚴正駁斥，強調從未有民進黨人士接觸，民眾黨不會介入他黨事務，並譏諷民進黨「省省吧，這種廉價的政治放話，只是用無用的手段掩飾自己的無能」。

黃國昌提出民眾黨的三項誠懇呼籲：一、恪遵法律，停止對國會惡意抵抗，回歸憲政民主；二、公正執法，國家機關嚴守中立，停止操弄檢調司法；三、誠懇溝通，賴總統應放下身段與在野黨主席共商國是。

黃國昌最後警告，若賴清德一意孤行摧毀台灣民主憲政，所有歷史、政治、法律責任都必須面對。

