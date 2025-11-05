賴清德轉貼普發一萬須知！全網狂酸「終於領到違憲的錢」：不是說買菜就沒了

​普發一萬元現金今（5）日正式開放登記、線上作業由財政部設立「10000.gov.tw」網站統一辦理，首批將於11月12日入帳；針對普發一萬相關須知，總統賴清德5日上午透過臉書發文，列舉5種領取方式，提醒民眾認明正確官網的同時，遇到可疑連結或陌生電話，請立即撥打165反詐騙專線查證。不過貼文公開後卻遭網友洗版嘲諷「不是說買個白菜就沒了」、「怎麼又變成校長的政績了」。

賴清德透過臉書發文，證實普發一萬現金已於5日上午8時開放登記，說明5種領取方式、分流進行登記的同時，提醒民眾應認明正確官網，若遇到可疑連結或陌生電話，請立即撥打165反詐騙專線查證。

貼文公開後不少引起熱烈討論，不少民眾諷刺直呼「謝謝萊爾校長」、「怎麼又變成校長的政績了」、「您不是說買菜就沒了」、「不是說會債留子孫嗎」、「終於領到違憲的一萬了」；也有部分民進黨支持這留言力挺，喊話「各縣市趕快跟上、編普發」、「BEST PRESIDENT EVER」、「已登記完成，謝謝賴總統」。

針對普發一萬相關須知，財政部公布五大領取管道，分別為登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳以及特定偏鄉造冊發放；其中選擇「登記入帳」需要至10000.gov.tw官網登記，之後可以透過補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

至於已有固定領取政府津貼或年金的特定對象，則不需要額外登記，將於11月12日、也就是現金發放首日直接匯入個人帳戶。

值得注意的是，財政部已掌握「twmof.xyz」、「cgbs.shop」、「twmof.info」、「cgsss.info」等4個偽造網站，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，要求網路服務業者停止解析、限制接取並封鎖，提醒民眾應認明認明正確官網，遇到可疑連結或陌生電話，請立即撥打165反詐騙專線查證。

