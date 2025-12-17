賴清德轟中國定罪黎智英「侵害人權」 形塑寒蟬效應阻擋國際挺台

總統、民進黨主席賴清德。（民進黨提供）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭定罪，中國也宣布制裁日本前統合幕僚長岩崎茂。總統、民進黨主席賴清德今表示，此舉顯示中國嚴重侵害自由人權到無以復加的地步，更凸顯中國企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會挺台。

民進黨今（17日）召開第21屆第59次中常會，會後由發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞。

中國為何定罪黎智英？

首先賴清德就人權問題指出，這是全球普世價值，但卻看到近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英，以所謂「國安法」定罪；另外行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂先生也遭實施制裁，「中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。」

賴清德指出，不管是對黎智英或岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

賴清德強調，面對來自中國日益嚴重的威脅，政府會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。

賴重申：政黨可競爭但要團結

另，賴清德重申不同政黨團結重要性，他表示各政黨可以競爭但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。

