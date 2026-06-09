賴清德轟刪無人機預算 喊不放棄

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賴清德總統（前右二）9日參加台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師，強調積極發展無人機產業的重要性。（陳淑娥攝）

賴清德總統9日出席台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師致詞時，大談政府發展無人機產業政策，並將炮火轉向在野黨，批評在野黨將國防特別預算條例中的無人機產業發展經費全數刪除，而且115年度中央總預算至今也還沒通過。賴清德並向現場近200家廠商兩度喊出：「我不會放棄」，強調無人機對國家而言太重要了，要大家跟他一起努力。

賴清德表示，希望台灣無人機產業成為全球無人機發展的亞洲重心，達到強化國防力量、守護台灣安全的目標。他說，政府四大作法是籌組無人機卓越海外商機大聯盟的「國家隊」、6年編列442億元無人機產業發展計畫，經費用完還可以再增加，以及法令修訂、國際認證，推動無人機產業是國家重大政策。

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賴清德表示，他個人對台灣發展無人機產業充滿信心，因為他信任台灣產業能力，自己所率領的政府有絕對決心推動。賴總統話鋒一轉將矛頭指向在野黨，並向廠商吐苦水說，政府目前面臨非常大的困難，就是沒有辦法得到立法院的支持。

他指出，民主政治就是政黨政治，政黨政治競爭難免，但反對總要有個界線，不能犧牲國家利益，政府為了國家安全，為了發展經濟提出國防特別預算條例，在野黨竟然把無人機產業發展經費、國防自主預算全部刪除，只通過7800億元對美進行軍事採購，令人非常意外。

賴清德說，無人機經費不只編列在《國防特別預算條例》，中央總預算也有編列，但115年度總預算至今還沒通過，行政院目前已在籌編明年度預算，難道立法院要把2年預算一起審查嗎？真要創下中華民國憲政施行以來最荒謬情況嗎？

他並打出「廠商牌」，向在野黨喊話「不看僧面看佛面」，強調他只是說出目前困境，要大家清楚表達態度，並當場兩度喊出「我不會放棄」，希望大家跟他一起繼續努力，讓預算盡速通過，共築全球無人機產業版圖。

此外，賴清德總統9日錄影為在日本舉辦的「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」致詞指出，台灣與日本都位居第一島鏈的重要戰略地位，面臨相同安全挑戰，期盼未來持續深化各領域合作，並感謝日本首相高市早苗延續安倍理念，多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性，並提出升級版的「自由開放的印太戰略」，對印太和平穩定帶來進一步貢獻。

賴清德強調，去年透過簽署「台日數位貿易協議」，台灣和日本在數位經濟與供應鏈整合上邁出重要的一步，期待未來台日共享的民主自由價值，共同促進區域的和平、繁榮與發展。