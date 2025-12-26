賴清德轟在野黨卡總預算 侯友宜籲守憲政、以民為本

（記者陳志仁／新北報導）總統賴清德25日抨擊在野黨，「如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，還有什麼資格談憲政」，引發各界不同解讀；對此，新北市長侯友宜今（26）日受訪表示，維持憲政秩序是全民共同責任，朝野應理性對話、以民為本，合力面對當前困境。

圖／新北市長侯友宜今（26）日受訪表示，維持憲政秩序是全民共同責任，朝野應理性對話、以民為本。（記者陳志仁攝，2025.12.26）

侯友宜今日出席「圓夢20年－愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動時，也針對總統賴清德抨擊在野黨卡總預算的議題受訪；侯友宜認為，憲政秩序的維持是所有人的共同責任，不論是總統、立法院或行政院，都應坐下來好好討論、一起面對問題，政治的核心應該回到「以民為本」，大家應思考如何解決目前所面臨的困境，這才是全民真正期待看到的政治運作方式。

此外，行政院院會今日通過陸委會擬具的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，針對 10 職等以下、警監 4 階以下且未涉密人員，赴大陸規定由原本的「報准」改為須經所屬機關「同意」，也引發外界質疑是否限縮基層公務員赴陸的自由；侯友宜回應，兩岸交流應建立在「平等、尊嚴、互惠」的基礎上，呼籲推動相關的修法與政策時，多傾聽地方與基層聲音。

