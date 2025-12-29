賴清德轟在野「一中同表」 黃國昌：國家悲哀！總統公然造謠抹黑人民

記者詹宜庭／台北報導

針對賴清德批在野是「一中同表」，黃國昌（中）反擊「總統公然造謠」。（圖／翻攝畫面）

總統賴清德近日接受《話時代人物》節目專訪時表示，過去在野黨講「九二共識」是「一中各表」，但現在他們已經不講「各表」了，其實他們現在的路線，基本上就是「一中同表」，在未來以「身為中國人為榮」。對此，民眾黨主席黃國昌今（29日）表示，「我黃國昌是台灣人，是中華民國的國民，國家悲哀、人民不幸，總統公然造謠，抹紅又抹黑自己人民」。

總統賴清德日前接受《三立》節目《話時代人物》專訪指出，過去在野黨講九二共識是一中各表，但現在他們已經不講「各表」了，其實他們現在的路線，基本上就是「一中同表」，在未來以「身為中國人為榮」，這也是對國家認同混淆的威脅。

民眾黨今早召開「嚴正抗議・具體反制賴清德總統級造謠」記者會，針對賴清德批在野是「一中同表」，黃國昌痛批，「國家悲哀、人民不幸，總統公然造謠，抹紅又抹黑自己人民，我黃國昌是台灣人，是中華民國的國民，賴清德憑什麼講這樣的話？總統講話不用負責的嗎？總統可以帶頭造謠、抹紅又抹黑嗎？賴清德是王義川上身嗎？」

