賴清德轟有何資格談憲政 黃國昌反擊：總統連守法都做不到只會惱羞成怒

明年度中央政府總預算尚未付委，總統賴清德今（25）日表示，若立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再和人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政？對此，民眾黨主席黃國昌也做出回應，黃國昌表示，「菩薩畏因，眾生畏果」，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳！

黃國昌批賴清德惱羞成怒，直言這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴清德口中說出，真的是無比諷刺。

黃國昌問賴清德，是誰允許行政院可以不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算？不依法編列預算、踐踏軍警消的尊嚴與權益，怎麼還敢大放厥詞？要審預算，依法編列不是應該是最基本的嗎？「菩薩畏因，眾生畏果」，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳！



