賴清德轟藍白彈劾 柯文哲：問題在你一念之間！還期望傅崐萁笑容可掬？

記者陳思妤／台北報導

藍白通過總統賴清德彈劾提案，要在今年5月19日表決，賴清德元旦談話時重話批評，浪費時間，「我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」對此，前民眾黨主席柯文哲今（2）日稱，現在怪人家彈劾，那當時為何搞大罷免？台灣所有問題只在賴清德一念之間，大罷免民進黨到花蓮怎麼打國民黨團總召傅崐萁的，現在期望傅笑容可掬，然後跟民進黨合作？

柯文哲今天到立法院拜會立委，民眾黨團也召開「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會。媒體詢問柯文哲怎麼看目前朝野僵局？柯文哲回應，冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，但其實是一念之間，惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大，大的對小的要有仁心，不然容易欺負別人，小的要夠聰明，不然草螟仔弄雞公（台語），台灣所有問題只在賴清德一念之間就結束了。

廣告 廣告

柯文哲表示，昨天看民眾黨主席黃國昌訪問講一句話，賴清德先搞大罷免現在怪人家彈劾…。他接著說，要講一個秘密，最近國民黨團總召傅崐萁去看他，就用一種嘲笑的表情看他說，「吼你對民進黨還有期望，還想跟他們合作啊？」

柯文哲稱，自己就覺得很尷尬，想想看大罷免民進黨到花蓮怎麼打傅崐萁的，現在期望傅崐萁笑容可掬，然後跟民進黨合作？這就是問題。「最有權力的人應該負起最大責任」，他說，今天賴清德只要一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉嗎？

柯文哲接著又變成爆料說，「現在我們家最討厭民進黨的，不是柯文哲是陳佩琪呵呵呵呵恨得牙癢癢」，自己還說算了當醫生30年不要恨人家，但陳佩琪就很生氣，「今天台灣問題只有一樣，在賴清德一念之間結束」。

媒體也追問，怎麼看賴清德元旦談話時針對彈劾案一事說，要在野不要浪費時間？柯文哲重申，在賴清德一念之間，大的、強的要去整合小的、弱的比較容易，惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大。

柯文哲表示，搞大罷免，現在大失敗當然人家會反彈，現在怪人家彈劾，那當時為何搞大罷免？他說，「柯建銘都招供了對不對，柯建銘也知道要被拿來祭旗，把責任抖出來」，賴清德一念之間可以解決台灣的問題。

更多三立新聞網報導

陳佩琪喊負債千萬！柯文哲：她努力找工作…她對民進黨恨得牙癢癢

雙柯會！柯文哲為「代理孕母」拜會 柯建銘：應是單獨碰面

陳佩琪賣慘嘆負債數千萬 他給建議：辦演唱會，請會計師轉錢給柯文哲

陳佩琪突爆近況「已負債千萬」：連退休金都賠掉，這樣還要說我們貪汙？

