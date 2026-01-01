賴清德轟藍白提彈劾浪費時間！黃國昌嗆：要不要為大罷免浪費一整年道歉
記者陳思妤／台北報導
藍白通過總統賴清德彈劾提案，要在今年5月19日表決，賴清德今（1）日重話重話批評，浪費時間，「我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」對此，民眾黨主席黃國昌大嗆，賴清德要談浪費時間，那要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？
對於藍白提出彈劾案，賴清德今天直指，「大家想想看，我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？」
賴清德痛批，更何況根據憲法、跟立法院職權行使法的規定，國民黨跟民眾黨在立法院雖然是多數、過半的多數，但沒有達到2/3的多數，對總統的彈劾這個程序根本在立法院都通過不了，為什麼要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？
對此，黃國昌上午出席新北市政府115年元旦升旗暨健走活動，受訪時反嗆，賴清德可能忘記前民進黨主席蘇貞昌說，當總統毀憲亂政，國會該做的就是發動彈劾，怎麼2013年蘇貞昌講的話，現在賴清德全部忘得乾乾淨淨？
黃國昌表示，當初民進黨在蘇貞昌帶領下，針對毀憲亂政要發動彈劾的時候，民進黨不要說有2/3，席次連1/2都不到，現在賴清德連中華民國憲政精神都忘記了嗎？
黃國昌還嗆，更何況賴清德要談浪費時間，請賴清德好好回覆國人，「在2025浪費台灣人一整年時間搞大罷免，最後搞到32：0的是哪個政黨？」他稱，民進黨團總召柯建銘都坦白講大罷免從頭到尾背後指揮的是賴清德，「賴清德要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？」
更多三立新聞網報導
批藍白變本加厲推違憲法案 賴清德：無限擴權「傷害的是人民」
感謝憲法法庭恢復！賴清德促朝野合作喊話藍白：合憲方式赴立院國情報告
怒批藍白浪費時間！賴清德：我不貪不取沒有任何違法、彈劾目的何在？
中國2027年可能攻台？賴清德引「孫子兵法」：2026是台灣非常關鍵的一年
其他人也在看
藍白不讓步！堅持總統國會報告再審軍購 民進黨團開嗆了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導總統賴清德遞出未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，而政院也將「國防特別條例」送往立法院，但藍白立委堅持要求賴清德赴國會報告，還要求政院依法編列軍人加薪等預算再來商量。對此，民進黨黨團幹事長鍾佳濱今（31）日強調，藍白不是不懂憲法，而是故意裝傻，不斷拿違憲理由要求承諾作為通過審查軍購的條件，這完完全全就是抵制，不用再說太多的藉口。民視 ・ 22 小時前 ・ 245
只有立委能罷免總統？翁曉玲提修憲：人民應享有直接罷免權
國民黨立委翁曉玲針對現行《憲法》增修條文規定僅立法院有權罷免正副總統之限制，提出修憲草案。她主張應將罷免提案權開放給人民，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可直接提出總統罷免案，打破目前僅能由國會發動的限制。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 114
郭正亮稱賴清德史上最危險總統 學者：根本就是中共對台假訊息認知戰
解放軍近日發動環台軍演，媒體報導，前立委郭正亮直指對岸軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。對於郭正亮的說法，學者葉耀元直言，這種言論就是中共對台的假訊息跟認知作戰，你認為呢？三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
共軍壓境、藍白卻續擋國防！ 沈伯洋直呼：到底是在怕誰？
[Newtalk新聞] 中共昨日對台發動突襲式軍事演習，國內安全情勢備受關注。然而，民進黨立委沈伯洋今（30）日指出，在國安情勢升高之際，國民黨與民眾黨卻在立法院持續阻擋攸關國防的關鍵法案，質疑在野黨的政治選擇「與國家安全背道而馳」。 沈伯洋指出，首先在國防議題上，藍白至今仍拒絕審查攸關強化防衛能力的1.25兆《國防特別條例》，一方面對外高喊監督政府，實際上卻連進入實質審查都不願意。他直言，若真要監督，完全可以在審查過程中刪減或調整預算，「現在的狀況，是連審都不敢審，不知道究竟是在怕誰。」 其次，沈伯洋也點出，藍白近期推動修法，主張「中選會不得拒絕公投案」，等同未來只要立法院通過提案，即便公投內容違法、違憲，也必須強制舉行公投。 此外，他也提及藍白提出修憲方向，企圖降低罷免總統的門檻。沈伯洋直言，諷刺的是，藍白去年才聯手提高罷免立委門檻，使罷免幾乎不可能，如今卻反過來要降低罷免總統的門檻，「雙重標準昭然若揭」。 沈伯洋進一步指出，立法院明日還將協商處理黨產相關法案，內容涉及將國家資產返還國民黨，預計最快本週五就可能表決通過。 沈伯洋最後感嘆，在中共對台軍事恫嚇不斷升高的此刻，立法院卻出新頭殼 ・ 1 天前 ・ 56
槍砲通緝犯持槍藏南州 警持烏茲衝鋒槍連開42槍｜#鏡新聞
屏東警方圍捕嫌犯連開42槍！昨天（12/30）下午屏東警方發現一名槍砲通緝犯藏身在南州一處牧場，擔心他有槍械反擊，員警全副武裝圍捕，頑劣的嫌犯試圖逃逸，還倒車想衝撞警察，員警破窗，並持烏茲衝鋒槍及手槍，總計連開42槍將嫌犯壓制逮捕。其中3名員警受傷，但仍英勇逮人！鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
願赴立院國情報告！賴清德批藍白法案：感謝憲法法庭做出合憲決定
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（1）日批評，過去一年，許多違憲法案被強行通過，但感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作。他也說，期待2025的僵局，不會延續到2026；並願意在合憲方式下，赴立法院進行國情報告。 賴清德今上午在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並說，新的一年，要繼續大步向前走，達成四個總目標，包括「打造更安全、堅韌的台灣」、「邁向智慧繁榮的台灣」、「建構更均衡發展的台灣」，以及「促成民主團結的台灣」。 針對「要促成民主團結的台灣」，賴清德表示，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過。 賴清德指出，民主的真諦，在於即便有不同的意見，大家都願意遵守憲法，以憲政秩序為最大公約數。他說，憲法著重權力分立、相互制衡，憲法也是人民權利的保障書，倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。 賴清德感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。 賴清德說，今天天亮的時候，他相信很多人心新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 2
蔬果農產品農藥殘留稽查 45件不合格共罰30萬
（中央社記者沈佩瑤台北31日電）食藥署今天公布最新市售蔬果稽查結果，共查獲45件不合格農產品，遍及美式大賣場、連鎖火鍋、港式飲茶等通路，最誇張是有香菜被檢出10種農藥違規，目前依法開罰共30萬元。中央社 ・ 22 小時前 ・ 1
藍白5度封殺國防特別條例 律師：故意謀財害命，一屍兩命
立法院程序委員會去年12月30日開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，第5度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入明年1月2日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。行政院說，立法院在野黨再度怠行職務、持續忽視國家利益，令人非常遺憾。林智群律師直批，藍白這樣搞，就是故意謀財害命，一屍兩命。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
反擊綠營質疑！翁曉玲嗆：大罷免都敢推 卻不准人民罷免總統？
[Newtalk新聞] 大罷免失敗告終，如今，國民黨立委翁曉玲等人今（30）日提出修憲案，主張增訂由一定比例選民連署即可提出總統罷免案，引發外界質疑是否意在「鬥爭總統」。對此，翁曉玲回應指出，相關修憲並非針對個人或政黨，而是基於憲政原則，讓人民能完整行使直接民權。 立法院司法及法制委員會今日就就「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」進行專題報告並排審「政務人員法草案」，國民黨召委翁曉玲於會前接受媒體聯訪。 翁曉玲表示，過去民進黨政府在推動「大罷免」時，從未質疑此舉是否構成政治鬥爭，反而認為是民主制度的一環。她指出，目前憲法雖賦予人民直接選舉總統的權利，但在罷免機制上，卻必須經由立法院提出後，才能交付人民投票，導致人民在行使罷免權上受到限制。 翁曉玲說，現行制度下，立法委員、地方首長等公職人員皆可透過一定比例的提案與連署發動罷免，唯獨總統無法直接由人民提出，這在制度設計上並不完整。她認為，修憲的目的在於補足制度缺口，讓人民能夠真正擁有對總統的直接罷免權，這是民主制度應有的權利，而非政治鬥爭。 對於外界質疑修憲門檻過低，恐造成政局動盪，翁曉玲則回應，若認為由人民連署提出罷免是違憲，那麼過去新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
「韌性之島、希望之光」 總統新年談話盼台灣穩健前行
賴清德總統、蕭美琴副總統今在元旦升旗典禮後，總統將在總統府發表2026年新年談話，據悉，賴將以「韌性之島，希望之光」為題，回顧2025年、展望2026年。據了解，賴總統此次新年談話以「韌性之島，希望之光」為主題，將回首2025年，感謝全體國人面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；並展望自由時報 ・ 2 小時前 ・ 17
高雄疑似麻疹案排除 233人解除自主健康監測
（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄28日出現1名疑似麻疹個案，個案是業務員，足跡廣且接觸多人，衛生局疫調後匡列233人；今天個案檢驗結果出爐為陰性，全數解除匡列，其中包含中山大學9名實驗室人員。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北市抽驗夜市即食截切水果 甜味劑、微生物合格
（中央社記者楊淑閔台北30日電）因便利、馬上可吃，即食截切水果具一定商機，台北市衛生局今天發布，9月在北市的夜市攤販隨機抽驗29件，檢驗13項甜味劑及食品中微生物，全數合格。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
砍計劃生育協會資金 美上訴法院允許在22州執行
（中央社波士頓30日綜合外電報導）美國聯邦上訴法院今天裁定，川普政府可在數個民主黨主政州實施其代表性稅收與國內政策法案中的一項條款，這項條款剝奪執行墮胎手術的計劃生育協會醫療中心的醫療補助資金。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
幸福好孕 苗縣元旦啟動醫療性取卵取精補助
（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）少子化已成國安危機，苗栗縣政府幸福好孕補助方案，自115年元旦起啟動「醫療性取卵（精）補助」，協助因罹癌需治療影響生育率患者保存生育能力。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 30
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 35
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 293