賴清德轟藍白提彈劾浪費時間！黃國昌嗆：要不要為大罷免浪費一整年道歉

記者陳思妤／台北報導

藍白通過總統賴清德彈劾提案，要在今年5月19日表決，賴清德今（1）日重話重話批評，浪費時間，「我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」對此，民眾黨主席黃國昌大嗆，賴清德要談浪費時間，那要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？

對於藍白提出彈劾案，賴清德今天直指，「大家想想看，我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？」

賴清德痛批，更何況根據憲法、跟立法院職權行使法的規定，國民黨跟民眾黨在立法院雖然是多數、過半的多數，但沒有達到2/3的多數，對總統的彈劾這個程序根本在立法院都通過不了，為什麼要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？

對此，黃國昌上午出席新北市政府115年元旦升旗暨健走活動，受訪時反嗆，賴清德可能忘記前民進黨主席蘇貞昌說，當總統毀憲亂政，國會該做的就是發動彈劾，怎麼2013年蘇貞昌講的話，現在賴清德全部忘得乾乾淨淨？

黃國昌表示，當初民進黨在蘇貞昌帶領下，針對毀憲亂政要發動彈劾的時候，民進黨不要說有2/3，席次連1/2都不到，現在賴清德連中華民國憲政精神都忘記了嗎？

黃國昌還嗆，更何況賴清德要談浪費時間，請賴清德好好回覆國人，「在2025浪費台灣人一整年時間搞大罷免，最後搞到32：0的是哪個政黨？」他稱，民進黨團總召柯建銘都坦白講大罷免從頭到尾背後指揮的是賴清德，「賴清德要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？」

