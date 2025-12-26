賴清德轟藍白擋總預算「有何資格談憲政」 侯友宜：維護憲政是大家的責任

新北市長侯友宜。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 明年度中央政府總預算在立院藍白人數優勢下，至今仍擋在程序委員會，無法付委審查。總統賴清德昨日就痛批，「如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政」，引發熱議。對此，新北市長侯友宜今（26）日表示，維持憲政秩序是總統、立法院、行政院共同的責任，所以需要好好討論一起面對、以民為本，大家思考如何去解決目前所面臨的困境。

賴清德昨日出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」，致詞時表示，希望立法院能夠支持協助國家持續進步，中央政府總預算應該迅速付委。同時罕見重話批評：「如果立法院無法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政。連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？」

侯友宜今日上午出席溫馨助學圓夢基金感恩活動時，被問及賴清德談話有何看法時，侯友宜表示，維持憲政秩序是總統、立法院、行政院共同的責任，所以需要好好討論一起面對、以民為本，大家思考如何去解決目前所面臨的困境，這才是全民所期待的。

至於行政院會拍板通過10等以下公務員赴中都須經過原單位同意，是否箝制公務員赴中自由？侯友宜表示，行政院在通過之前，希望能夠好好地討論，在什麼狀況下可以赴中，不受更多干預，而這部分經過討論過後把政策制定好，也不要額外增加大家負擔，「我相信兩岸的交流都是一定要平等、尊嚴、互惠的。」

