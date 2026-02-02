賴清德轟藍白通過顏寬恒、中天條款 黃國昌斥「帶頭造謠」

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

立法院上週五結束預算會期，藍白挾人數優勢再度封殺中央政府總預算案及政院版國防特別條例，創下憲政史上首例。總統賴清德今（2日）批藍白因人設事強行表決通過藍委顏寬恒條款、中天條款，要民眾評評理。民眾黨主席黃國昌砲轟，賴清德帶頭造謠，直言綠委莊瑞雄已說這不是除罪化、顏寬恒不適用；又稱修《衛廣法》是中天條款，NCC說中天不適用，所以是NCC講的算，還是賴清德講的算？

黃國昌今天中午接受「CNEWS匯流新聞網」網路節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，黃直言，至今民進黨還在造謠，且帶頭的是身兼民進黨主席的總統賴清德，賴稱藍白全力因人設事，強行表決通過「顏寬恒條款」？黃解釋，賴指的是助理費的事，上週五綠委就不斷造謠稱這是顏寬恒的除罪化，但綠委唯一腦袋清楚的是莊瑞雄，莊瑞雄說「這個就不是除罪化嘛！這個沒有辦法適用到顏寬恒」、「這根本沒有辦法達到幫顏寬恒除罪化的目的嘛！」

廣告 廣告

黃國昌斥，「我真的吼快要受不了了！我相信什麼是除罪化的條文，賴清德跟民進黨非常的清楚，真正在搞因人設事除罪化的是你民進黨！」他直言，上屆國會時，國務機要費除罪化，不就是民進黨占多數的國會立委在推的嗎？條文怎麼寫，他們很清楚，在本次修正前的行為不罰，上次國務機要費，「他們就是這樣子搞的啊！當年搞《會計法》，民進黨也是這樣搞的啊，那個才叫除罪化的條文。」

黃國昌嗆聲，公開邀賴清德回去把《立法院組織法》好好看清楚，跟當初民進黨在上屆國會所推動《會計法》修正的條文，拿出來比較一下。「你看完了以後再告訴我，哪一個在因人設事？哪一個在搞除罪化？哪一個在搞溯及既往的條款？」

黃國昌也反駁「中天條款」，並直言「超級好笑」，民進黨上週五一直講修《衛廣法》是為了中天因人設事、量身打造，結果NCC出來講說「這不是中天條款，因為中天根本沒適用」，大家聽了不會覺得很亂嗎？那到底要聽NCC的，還是要聽民進黨的？連法條都沒去看，那賴清德告訴大家嘛，稱修《衛廣法》是中天條款，那NCC又說中天沒有適用，「所以，是NCC講的算，還是你賴清德講的算？搞得大家很混亂。」

黃國昌說明，現在就是看最後行政訴訟結果是什麼，若行政法院認為當初NCC做得是對的，那《衛廣法》的修正對中天一點幫助也沒有；若今天行政法院說NCC當初的決定是錯的，依法律規定，「該怎麼辦就怎麼辦啊，人家的權利就要回復啊！」

至於黨產條例修法，黃國昌強調，就事論事，這次有關《黨產條例》，提案委員修兩個地方，第一個修本文，本來的條文是「或」，人事、財務或業務曾受控制，就把它認為是附隨組織；這次修正，把財務、人事「及」業務，本來是三擇一就滿足構成要件，改成三個都符合才滿足構成要件，按照本來提案的內容，改的要件會很嚴格，可能有些組織就會被排除在外。

黃國昌說，但最後國民黨所提的再修正動議，為什麼又把它改回來「或」？理由很簡單，因為民眾黨的堅持，他清楚地告訴國民黨，如果上面還是改成「及」，「民眾黨不會支持。」這訊息他七早八早就跟國民黨講，國民黨很清楚地知道，所以最後才改回來「或」，可能檯面上大家看不出來，但實際過程就是他堅持，最後改的只有但書，「但曾隸屬於國家者不在此限。」若要符合但書的規定，只有一個組織，那就是救國團。

黃國昌砲轟，綠營說什麼婦聯會回來了，胡說八道、亂講一通，針對救國團的部分，民眾黨為什麼這次點頭同意，因為之前柯文哲還在當主席時，已深入了解過救國團整個歷史脈絡，1992年代，國民黨有主流、非主流鬥爭，那時救國團因為不想要讓前總統李登輝管，所以早就改組了，變成是公益團體，「它是自己不想要讓中國國民黨附隨。」

黃國昌提到，甚至疫情時，北市府要找防疫旅館，沒有人願意借，最後只有救國團把劍潭青年活動中心全拿出來給柯當防疫旅館。經過這些經驗，很清楚地知道不當黨產是不是應該要追討回來？民眾黨的立場「是」，這立場沒改變。但在追求轉型正義過程中，「你不能夠去濫殺無辜」，人家過去幾十年來都是靠辦活動的收入，養了幾萬個家庭，現在要趕盡殺絕，連公益團體人家過去所累積的東西，全部都要把人家幹掉、甚至要給人家追討。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

王義川曝白委致電「以後好好講」？陳清龍：都是好朋友

柯文哲遭「學妹」陳情！他使眼色後秒閃？黃國昌稱「讓空間」嗆綠媒編故事