賴清德轟藍白「抱習近平彈劾總統」 黃國昌：限期24小時道歉否則明提告

黃國昌批賴清德成「國家詐騙隊長」，限24小時道歉否則明日將提告。（圖／民眾黨提供）

針對在野提出彈劾案，總統賴清德接受專訪時直言「令人費解！公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，社會自有公道」。對此，民眾黨主席黃國昌今（29日）表示，民眾黨何時讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者？何時擁抱中國國家主席習近平？賴清德身為國家元首竟成國家詐騙隊長，「限你24小時澄清道歉，否則明日民眾黨律師就會到法院正式提告求償」。

民眾黨上午舉辦「嚴正抗議・具體反制賴清德總統級造謠」記者會，黃國昌表示，一個國家元首發言要本於事實，沒想到超越憲法的男人賴清德，現在竟然帶頭成為國家詐騙隊隊長，無法相信一個總統講話可以不負責任到這種程度，完全背離事實、公然造謠。

黃國昌說，他要請教賴清德「中華民國憲法第幾條規定總預算要在12月31日前審完」，結果總統府完全沒有回應，只看到賴清德的小編偷改文字，這是國家元首該有作為嗎？賴清德造謠成癮，進一步升級為國家詐騙隊隊長，賴清德說民眾黨讚賞普丁不是獨裁者，民眾黨何時讚賞普丁不是獨裁者？賴清德又說民眾黨擁抱習近平，民眾黨何時擁抱習近平？請說清楚講明白。

黃國昌指出，自己身為民眾黨的黨主席，要鄭重地跟賴清德說，身為國家元首竟然成為帶頭造謠的人，何其悲哀，「限你24小時澄清道歉，否則明日民眾黨律師就會到法院正式提告求償」。

