賴清德轟藍白「擁抱習近平彈劾民選總統」 鄭麗文大笑：問題出在你身上

針對國民黨、民眾黨團提出彈劾案，總統賴清德接受專訪時直言「令人費解！公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，我覺得社會自有公道」。對此，國民黨主席鄭麗文今（27日）大笑說，這實在是亂拼亂湊，帶頭毀憲的是賴總統，造成憲政僵局的也是賴總統，「你不需要再顧左右而言他、繼續甩鍋，這樣已經沒有意義，因為問題出在你身上，否則國家怎會在這麼高度共識的情況下走到這一步？」

鄭麗文受訪時大笑表示，這實在是亂拼亂湊，今天的始作俑者就是賴總統，帶頭毀憲的是賴總統，造成憲政僵局的也是賴總統，「你不需要再顧左右而言他、繼續甩鍋，這樣已經沒有意義，因為問題出在你身上，否則國家怎會在這麼高度共識的情況下走到這一步？過去陳水扁也當過總統，蔡英文也擔任總統8年，為什麼蔡英文沒有被彈劾？為什麼你任期連第二年都還沒做滿就面臨彈劾？」

鄭麗文認為，賴清德應該學會反省自己，必須了解一切問題的癥結在於他藐視憲法、藐視民主政治運作最基本的ABC道理。所以不要再硬拗，也不要再耍賴，國家不能再繼續內耗、內鬥，「中華民國憲法不是你的玩具，更不是便利貼或遮羞布。我們每天都在奉行中華民國憲法的核心價值，而你每天卻在倒行逆施、破壞憲法的精神與價值。」

鄭麗文質疑，「難道每天都要幫你上憲法課嗎？我真的很懷疑賴總統有沒有好好拿出中華民國憲法來讀一讀裡面的內容，否則不會錯誤百出、引用錯誤理論，甚至做出荒誕行徑，讓全國人民陪著他受苦，使國家停滯、百姓遭殃」。她強調，賴總統還是應該回去好好調整腳步，否則最終只會面臨全民的唾棄。

