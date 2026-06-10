賴清德轟預算延宕創憲政荒謬 民進黨團：藍營要發展無人機又砍預算

記者盧素梅／台北報導

民進黨立法院黨團今(10)日召開輿情回應記者會。（圖／翻攝畫面）

今年度中央政府總預算還在立法院審議中，總統賴清德9日赴台中視察無人機產業時表示，不知道未來立法院要怎麼審預算，難道要今年度的預算要跟明年度的預算一起審嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（10）日表示，國民黨喊發展無人機，卻在立法院砍無人機產業預算，言行不一，嘴巴講期待跟自己做出來的剛好完全相反。

賴清德昨天赴台中出席無人機業界活動時，提到無人機預算遭到刪除時說，他過去在立法院待了12年，當年民進黨執政時同樣面臨朝小野大，也未見過如今的情況，不僅今年度總預算遲未通過，連無人機相關預算也遭全數刪除，「實在令人非常意外」。另外，他還提到今年度總預算至今未審完，馬上明年度，難道今年度的預算要跟明年度的預算一起審嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？

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對此，莊瑞雄上午在民進黨團輿情回應記者會上回應，賴清德昨天到台中看無人機產業，民進黨團看到國民黨委員，很多人為地方建設、產業請命，說台中要有無人機產業的園區。國會議員來為地方請命，來加速地方的發展，這叫合情合理，但問題是，民進黨團最擔心、民眾最討厭的，就是嘴巴講要支持這個產業的發展，可是在立法院裡面，行動是把整個無人機產業的預算砍掉，這就不太好。



莊瑞雄表示，台灣投入無人機的縣市，中部當然是很重要的地方，但既然要發展無人機，不管是北部、中部、南部、東部，這些業者要去投入，對台灣無人機發展非常重要，尤其是整個非紅供應鏈和美中對抗背景下，台灣切入是非常好的時間點，再加上俄烏戰爭、中東戰火也好，大家看到無人機對台灣國防自主、不對稱戰力防禦提升何其重要，可是國民黨委員卻在立法院把這樣的預算砍掉，這就言行不一致，嘴巴講期待跟自己做出來的剛好完全相反。



莊瑞雄並表示，在整個會計年度的前4個月，也就是在8月底時，行政院就必須要去籌編完下個年度的總預算，送到立法院來審查，但今天已經6月10日，各委員會有把預算審完的，司法及法制委員會算是最快的，但今年到現在，還有好多預算還沒出委員會，如果8月時明年度總預算要進來了，也就是2個年度的預算全部卡在立法院，總預算是國家運作基本養分，一直延宕、杯葛、當成政治攻防武器，對國會來講很不負責任，也不是國人之福。

媒體追問，在野黨說他們沒刪無人機預算，只是不希望編在特別預算？莊瑞雄回應，無人機列在特別條例裡，國民黨把它砍掉，並不是說要挪到年度預算。年度預算各比例是固定的，任何在總預算中增加國防支出，恐排擠民生支出，所以才要用特別預算，國民黨一邊說支持無人機預算，一邊在特別條例反對，這理由要去問他們。

莊瑞雄指出，台美合作是要技術移轉、在台灣在地生產，發展成無人機產業。在野黨腦袋想些什麼，他們不清楚，為了政治攻防說「放年度預算就支持」，對國防部來說都是錢，但對國家預算編列來說，特別預算才不會排擠民生支出，呼籲在野黨言行一致，不要對地方說支持，在立法院卻隨便丟理由砍掉，恐怕是受到黨主席鄭麗文跑一趟中國而影響的。

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