賴清德轟「5萬以下貪污免刑」打臉綠委提案 王鴻薇：連32元電鍋清潔員案都不放過

（圖／翻攝王鴻薇臉書）





總統賴清德深夜發布影片力挺行政院拒絕副署《財劃法》，痛批藍白正把台灣推向「立法濫權、在野獨裁」，還砲轟在野黨通過「讓5萬元以下貪汙免除其刑」。國民黨立委王鴻薇怒斥，賴清德深夜影片不知民間疾苦，連引爆社會譁然的「清潔員送32元舊電鍋涉貪案」都不知道？法務部啟動修法，民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆亦提出相同主張。如今賴清德反過來痛罵修法，究竟是在打誰的臉？王鴻薇質疑，賴清德如今卻將修法一概抹黑為「挺貪污」，是否連自家法務部與黨籍立委都一併否定？

國民黨立委王鴻薇抨擊，賴清德深夜發表影片，宣示力挺行政院長拒絕副署財劃法。然而短短一個影片，除了露出違憲把自己當皇帝的真面目，更暴露出賴清德完全不知民間疾苦，只會關在總統府裡算計。

王鴻薇指出，賴清德於影片痛批在野黨通過，「讓五萬元以下貪污免除其刑」，賴清德該不會連社會矚目的「清潔員送32元舊電鍋涉貪案」都不知道吧？這件事情源自於，台北市環保局一名黃姓清潔隊員，將回收殘值32元電鍋轉贈拾荒老婦，被檢方依貪污罪起訴，後經法院判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，引發情輕法重質疑，甚至讓許多民眾連署求情。

王鴻薇痛批，賴清德是每天都在總統府裡想著怎麼鬥爭在野黨，連社會發生這麼重大的事都不知道嗎？還是這種底層人民生活，我們賴大總統不屑一顧？

王鴻薇說，也就是因為此案曝光引發關注，「法務部」才啟動修法程序，擬針對小額貪汙案件，若符合要件，可減刑甚至免刑，程序持續推動中。除了法務部，包括民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都提案相同內容，不知道現在是在給誰難堪？

王鴻薇嗆，法務部長鄭銘謙、立法委員蔡易餘、賴瑞隆，你們哪個是賴清德口中，「挺貪污傷害國家廉政」的，拜託自己站出來跟賴清德道歉。

（圖／翻攝黃揚明臉書）

