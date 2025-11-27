賴清德追加國防預算1.25兆跟2027武統有關？鄭麗文、黃國昌怎麼說？美中又是如何回應？【Yahoo議點通】

我國總統賴清德昨（26）日宣布，編列國防預算新台幣1.25兆元，以防止中國的併吞，引發討論。為什麼賴清德突然要追加國防預算？在野黨國民黨主席、民眾黨主席怎麼看這件事？美國、中國又是如何回應？【Yahoo議點通】帶你一文了解。

賴清德26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後舉行記者會，宣布預計2026年至2033年間共投入新台幣1兆2500億元經費於國防特別預算，期盼能朝經濟、安全雙贏的先進防衛體系邁進。（圖片來源／中央社記者張皓安114年11月26日。）

賴清德追加國防預算1.25兆元是為什麼？

美國時間25日，《華盛頓郵報》刊登我國總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，向全球讀者闡明台灣強化自我防衛能力的堅定決心，掀起各界關注。

台灣時間26日，賴清德召開記者會，宣布預計未來八年內，將編列新台幣1.25兆元的國防特別預算，目的是在投資和平、保護台灣安全、防止中國的併吞，且已籌備多時，無關中美對話，也和台美關稅談判沒有關係，希望在野黨能不分立場支持國家安全，支持這筆必要的投資。

會同出席的國防部長顧立雄補充，這筆國防預算將聚焦在「空中重層攔截網、指管及決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益」七大目標。（Yahoo新聞）

賴清德追加國防預算證實中國2027年攻台？總統府澄清

由於賴清德在記者會中提到，「北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習，以及灰帶侵擾，企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣」，這段話被外界解讀為賴清德證實中國將於2027年武統台灣，引起網路熱議。

對此，總統府發言人郭雅慧澄清，這是錯誤的片面解讀。所謂2027年的時間，包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點，並非指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭。（華視）

賴清德追加國防預算，國民黨、民眾黨、行政院怎麼說？

國民黨主席鄭麗文砲轟，賴清德此舉是在「玩火」，把台海變火藥庫、台灣變兵工廠，質疑光今年度舉債規模就要突破5000億，遠超法定舉債上限，已對財政紀律產生排擠；再者，這樣重大的國家政策，賴清德未向全民報告、國會說明，卻對外國媒體投書，「顯然是在自毀國格，讓我們難以接受。」（鏡新聞）

前總統馬英九也批評，「賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入『準戰爭狀態』」，認為賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題，完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體台灣人民來承受。（台灣好新聞）

民眾黨主席黃國昌則表示，對於合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持。不過，黃國長也向賴清德喊話「絕對不能架空台灣民主」，並稱在接下來審議的過程中，民眾黨會站在務實理性的態度，強力為人民把關。（自由時報）

行政院長卓榮泰直言，「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨」，懇求民眾及各政黨支持，並強調位處第一島鏈最敏感位置的台灣，怎麼可能不提高自我防備能力；同樣，若沒有中共四處張揚霸權，且侵擾頻率一直增加，全世界就不需要對其防制。（Yahoo新聞）

賴清德追加國防預算，中國、美國怎麼看？

中國國台辦經濟局長兼任新聞發言人彭慶恩表示，「民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生、發展經濟的錢，浪費在購買武器、討好外部勢力上，只會把台灣推入災難境地。統一大勢不可阻擋，倚美謀獨注定失敗，以武謀獨必將自取滅亡。」（中天新聞網）

美國國務院則表態，面對中國企圖恐嚇並孤立台灣，美國會持續支持台灣，美國也歡迎賴政府近期提高國防支出的承諾，這表現出台灣欲強化自我防衛能力的決心。國務院也重申，美國的政策是一貫的，反對任何一方單方面改變台海現況，包括利用武力或脅迫的方式；美國支持兩岸對話，並預期兩岸透過和平、非脅迫，以及對兩岸人民都能接受的方式來解決分歧。（聯合新聞網）

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞







