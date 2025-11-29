賴清德追加1.25兆元空前國防預算 洪孟楷提3關鍵質問

賴清德26日召開國安高層會議，提出「守護民主台灣國安行動方案」，表示將分8年時間，共追加400億美元（約新台幣1.25兆元）的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算。對此，國民黨立委洪孟楷強調，絕對支持強化我國的防衛能力，但請執政黨先務實回答3個關鍵問題。

洪孟楷。(圖/截自洪孟楷臉書)

洪孟楷28日在臉書貼文寫道，支持國防自主能力，要求國防強化必須透明、務實，才能真正讓台灣更安全。他說，開宗明義強調，在野黨絕對支持強化中華民國的防衛能力，關鍵在於每一筆軍事投資是否真正提升國家安全，而不是製造新的風險。

廣告 廣告

洪孟楷表示，過去質詢時國防部就已坦承，目前超過6500億元國防預算款項已付清，但武器仍未到貨，當中包括F-16C/D Block 70型戰機等，多項原本應在過去兩、三年交貨的裝備，持續延宕。現在，我們還需要再加碼購買軍武，國人更關注，未來軍備更新能如期落實嗎？

賴清德提出破天荒的1.25兆元國防特別預算。(圖/總統府)

洪孟楷指出，更重要的是當民進黨政府提出1.25兆元國防特別預算，金額規模空前；更應該務實地回答3個問題：

一、武器的採購內容是否符合台灣真正的防衛需求？

二、是否能在承諾時程內準時、確實到貨？

三、鉅額的國防預算，是否排擠未來的社福與民生支出？

洪孟楷認為，台灣需要的是能提升安全的國防，而不是讓社會付出高昂成本卻換不回實質保障的政策！日前賴總統提及「北京當局也以2027年完成『武統臺灣』的準備為目標」的發言，即使後續補充說明，加了「的準備」3個字，但他正告提醒執政者必須更加謹慎用詞。

洪孟楷強調，台灣需要團結、需要冷靜，更需要務實的戰略規劃。持續監督，為中華民國全體國人的權益與安全把關。

延伸閱讀

賴清德加碼1.25兆軍購 龔明鑫：國防產業能創造巨大商機

俄無人機再度挑釁！深入侵犯羅馬尼亞領空 北約戰機緊急升空

中鋼黃建智看未來鋼市「一好三壞」 攻無人機機器人推升需求