賴清德送祝福！奈良美智曬「生日賀卡」致謝笑了：我們同齡

日本當代藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第五站前進嘉義新港，展期自12月12日至2026年5月17日，5日適逢奈良美智的生日，他今（8）日也在社群上傳了總統賴清德寄給他的生日賀卡，更笑說自己和賴清德是同年出生的。

奈良美智積極籌備「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」新港的展出，也不時在社群平台曬出了策展的花絮，讓許多粉絲都相當期待。

不過5日才剛過生日的他，今日特別在X平台上發文感謝賴清德，原來是賴清德特別寄給他生日賀卡，並透露自己和賴清德同年齡，也說賴清德在擔任市長期間也曾造訪他的出生地青森。

