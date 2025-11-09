賴清德送福利！30歲以上成人免費健檢 320萬人受惠

總統賴清德。資料照。總統府提供。



民進黨今（11/9）發臉書文宣傳，「DPP好政策再+1」，30歲以上，民進黨政府提供免費健康檢查，民進黨政府將成人免費健檢年齡從40歲下降到30歲，這項政策，是總統賴清德透過「健康台灣論壇」與「健康台灣推動委員會」蒐集各界意見後所提出，未來預計共320萬人可受惠。

「你今年健檢了嗎？」民進黨說，為了幫助國人盡早發現三高風險（高血壓、高血糖、高血脂），民進黨政府將成人免費健檢年齡從40歲下降到30歲，讓更多年輕朋友可以及早掌握健康狀況。這項福利政策推出以來，截至今年7月，已有21萬人使用，未來預計共320萬人可受惠。

民進黨說明，免費健檢資格，30-39歲每5年1次、40-64歲每3年1次、55歲以上原住民、35歲以上罹患小兒麻痺者、65歲以上，每年1次，檢查項目包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查、健康諮詢，還新增尿酸檢測。

民進黨指出，這項政策，是賴清德總統透過「健康台灣論壇」與「健康台灣推動委員會」蒐集各界意見後所提出，因為醫學研究已經證明：固定健康檢查，能夠有效預防慢性病。

民進黨強調，民進黨政府重視每位國民的健康，歡迎符合資格的你，盡速預約免費健檢，照顧自己的身體！

