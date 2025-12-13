賴清德逛中配包公麵館：吃到一碗停不下來、連結兩岸經驗的麵

總統賴清德與開封包公府私房麵老闆郭明華 圖：賴清德臉書

[Newtalk新聞] 台北市中山區雙連街「開封包公府私房麵」老闆郭明華是來台20年的中國配偶。而近來，中配言論、居留、參政權益屢受爭論。總統賴清德今(13)日臉書貼出與老闆郭明華合照說，郭明華說「台灣是我的家」，讓他非常感動。「不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活」。

近來，包括中配「亞亞」武統言論遭驅逐出境，要求中配與第二代提出沒有中國戶籍證明，以及註銷沒有提出放棄中國國籍的中配公職身分。在野黨質疑，中配也成為民進黨政府的境外敵對勢力。

廣告 廣告

不過，賴清德今日臉書貼出與中配互動，似乎有意澄清這樣的說法。他說，前陣子，他來到台北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」。酸甜又爽口的蕃茄湯頭讓他非常喜歡，好吃到他忍不住問老闆：「以後總統府開會能不能叫外送？」

賴清德說，但這碗麵打動他的，除了味道，還有它承載的人生故事。一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。

賴清德說，郭明華老闆來自中國河南，在台灣打拚超過二十年。她跟他分享創業的辛苦，還有拉拔三個孩子長大的過程。她說：「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家。」讓他非常感動。

賴清德說，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

※Newtalk提醒您：

#性侵害就是犯罪，尊重身體自主權，請撥打110、113。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴總統赴國會報告兆元國防預算 立院今逕付二讀

揭召集51綠委原因 賴清德狂轟藍白法案：嚴重影響國安、財政永續