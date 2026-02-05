賴清德逛書展無心之過「發言人郭雅慧發稿罵人」！周玉蔻：一通電話可解決卻搞得劍拔弩張、嫌敵人不夠多？

總統賴清德近日出席國際書展，因一句「找好老師不如找好書」引發討論，總統府發言人郭雅慧卻回擊批評全教產斷章取義。資深媒體人周玉蔻今（5）日批評，明明誤會一場，「一通電話就可化解的小事卻被發言人搞的劍拔弩張？嫌敵人不夠多？！」

周玉蔻今日在臉書發文表示，書展列書單秀得罪大部分作者？！陳培瑜說出了101 不可告人的秘密、總統府發言人又罵人。

周玉蔻接著一一指出，書展是文化部給糖果、出版商吃嗟來食、主辨方被大塊文化董事長郝明義一個人把持？

周玉蔻直言，逛書展列書單，總統賴清德、副總統蕭美琴得罪所有未入列的作者？這是什麼政治公關，「買書秀可以休矣！買書應該是日常！」

此外，近日攀岩高手霍諾德來台攀登101，周玉蔻大酸101董事長賈永婕「101成某女網紅個人秀的私房玩具」，綠委陳培瑜批評，這完全淹沒行政院副院長鄭麗君對等關稅談判的成果，卓榮泰院長的人事任命好白目？

民進黨立委陳培瑜日前批評，明明關稅談得那麼好，鄭麗君副院長日前兩場專訪，都被當時攀爬101的新聞淹沒。她表示，好不容易談得這麼好，許多藍白支持者、海外台商都一片叫好，「我們幾乎是全世界第一好，我們只比英國差一點」，這樣的話卻沒有人說得出來。

而賴清德逛書展時說「找好老師不如找好的書」，總統府發言人郭雅慧批評全教產斷章取義、玩政治遊戲。周玉蔻批評，總統府發言人又發稿罵人？賴總統好書勝過好老師說引反彈，明明誤會一場，「一通電話就可化解的小事卻被發言人搞的劍拔弩張？嫌敵人不夠多？！」

