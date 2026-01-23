賴清德逛電器展！大同限量商品下殺39折 冰箱＋洗衣機萬元有找

生活中心／賴俊佑報導

總統賴清德參觀電器展，聽工作人員介紹大同電鍋功能升級。(圖／記者賴俊佑攝影）

年終汰舊換新！台北電器空調年終購物展1月23日至1月26日在台北世貿登場，總統賴清德在開幕典禮致詞表示，政府透過汰舊換新補助與貨物稅減免，讓民眾過年前輕鬆買家電，創造消費者、產業與政府「三贏」，另外賴清德參觀大同家電櫃位，頻頻點頭稱讚電鍋功能升級，讓民眾烹調更加便利。

台北電器空調年終購物展連4天在台北世貿登場。(圖／記者賴俊佑攝影）

年前買家電！電器展祭歷屆最強優惠

2026台北電器空調影音年終購物大展以「家電尾牙季」為主題，1月23日至1月26日在台北世貿一館展出，看準企業尾牙贈禮、年前汰舊換新等需求，號朝全球百大旗艦家電品牌聯合展出，推出歷屆最齊全、最優惠家電商品。

電器公會廖全平理事長指出，此次電器展預估超越20萬人次、創造18億商家，而與政府實施汰舊換新每台3千元方案以來，總共汰換500萬台老舊電冰箱及冷氣機，每年可以為台灣節省超過32億度用電量，轉為發展AI經濟的能量，期盼大家以最新智慧的AI家電一起舒服過好年。

大同家電展期間祭出超值優惠。(圖／記者賴俊佑攝影）

電器展首日，大同雙旋噴淋美型洗碗機下殺39折。(圖／記者賴俊佑攝影）

展場限量商品下殺39折 冰箱+洗衣機萬元有找

看準企業尾牙贈禮、年前汰舊換新等需求，大同公司在展期期間祭出超值優惠，單筆結帳金額滿8萬立即送家庭劇院組，數量有限送完為止，互動活動包含型男主廚同樂會、大同寶寶見面會、AI虛擬變身大同寶寶、好禮搶答王。

電器展首日，大同43型2K Android TV液晶顯示器下殺55折。(圖／記者賴俊佑攝影）

每日展場限量商品下殺39折起，1月23日大同43型2K Android TV液晶顯示器(TH-43XT300)展場優惠價 6,990元，下殺55折！大同雙旋噴淋美型洗碗機(TDW-CT04DY23) 展場優惠價4,999元，下殺39折；1月24日大同氣炸燒烤微波爐(TMO-AF25EA) 展場優惠價7,490元，下殺75折，加碼送大同棒球寶寶！；1月25日大同198L變頻雙門冰箱(TR-B1198VWH) 展場優惠價10,900元，下殺74折，再享政府補助最高3,500元；1月26日大同17KG抗菌系列洗衣機(TAW-A170GW) 展場優惠價12,900元，下殺73折！

展場消費不限金額，可免千元加購負離子吹風機、3人份機械式電子鍋、9L電烤箱、超音波清洗盒、隨身杯果汁機、手持帶線吸塵器等好禮。

