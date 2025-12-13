賴清德逛麵館大啖包公麵 中配老闆「深耕台灣20年」感性喊：這裡是我家

記者劉秀敏／台北報導

賴清德拜訪中配麵館老闆郭明華，大啖包公私房麵（圖／總統府提供）

總統賴清德的YouTube頻道今（13）日公布最新影片，賴清德前往位於台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉私房麵養大三個孩子、撐起一家四口的中配老闆郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。賴清德同時發文表示，郭明華的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

立法院藍白黨團提出《國籍法》修正草案，主張放寬中國籍配偶參政規範，引發社會高度關注。賴清德曾列舉來自烏克蘭的瑞莎、韓國的金針菇、中國福建的邱巧珠等新住民為例，強調台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人，表達對熱愛台灣的新住民的感激與歡迎。

賴清德近日前往位於台北市中山區的「開封包公府私房麵館」，老闆郭明華來自中國河南開封，二十多年前嫁到台灣，用一碗家鄉包公麵的好滋味，拉拔三個孩子、撐起一家四口。在鄰居眼中，郭明華就像現代版台灣阿信，不屈不撓的堅毅精神感動許多人，鄰居都稱他「雙連阿信」。

來台定居至今，郭明華已經深耕台灣超過20年。影片中，郭明華直言：「我就說中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家」， 一席話令人動容。

此行前往拜訪，賴清德一進店內，郭明華謙稱「小小店面」，賴清德則直呼精緻，也點了店內招牌「包公私房麵」以及幾樣小菜，據了解，店內小菜都是由郭明華店裡親手滷製。郭明華說明，河南是旱地，飲食習慣為麵食，河南傳統私房麵是以手工麵條，拌著豆皮絲、雞蛋，經他改良豆皮絲以肉絲取代，據傳這也是「包青天」包公的養生餐。賴清德聽聞後也笑稱，大力水手是靠菠菜，包公辦案則是靠養生餐，大讚這碗麵看似簡單，但吃起來相當不簡單。

郭明華回憶，當年來到台灣，一路打拚，從大同區起家至今，「真的感受到這邊（台灣）很有愛」，孩子也紛紛成家，至今已經有一個兩歲多的孫女，賴清德欣慰地表示她苦盡甘來，郭明華則說「有愛的政府才讓我好命」。

郭明華的媳婦來自馬來西亞，和郭明華兒子一起開了間日本料理店，郭明華笑稱「一個家好幾個籍（國籍）」，賴清德也直呼非常特別，但「台灣就是多元文化」、「台灣愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，台灣社會很歡迎」，一如他所說「因為你認同台灣，你在台灣打拚，你就是這個國家的主人」。

有趣的是，賴清德現場當起美食部落客，一邊吃麵、一邊分享口感與心得，最後一滴不剩「完食」、「清碗」，郭明華在旁表示，看著賴清德吃得津津有味，令人欣慰。賴清德則笑稱，未來總統府開會也要吃包公私房麵，現場氣氛相當熱絡感動。

影片上線後，賴清德也在臉書發文表示，這碗麵打動他的，除了味道，還有它承載的人生故事。一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是彼此共同生活的這片土地。而郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

