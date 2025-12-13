賴清德逛麵館大啖包公麵 中配老闆「深耕台灣20年」感性喊：這裡是我家
記者劉秀敏／台北報導
總統賴清德的YouTube頻道今（13）日公布最新影片，賴清德前往位於台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉私房麵養大三個孩子、撐起一家四口的中配老闆郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。賴清德同時發文表示，郭明華的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。
立法院藍白黨團提出《國籍法》修正草案，主張放寬中國籍配偶參政規範，引發社會高度關注。賴清德曾列舉來自烏克蘭的瑞莎、韓國的金針菇、中國福建的邱巧珠等新住民為例，強調台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人，表達對熱愛台灣的新住民的感激與歡迎。
賴清德近日前往位於台北市中山區的「開封包公府私房麵館」，老闆郭明華來自中國河南開封，二十多年前嫁到台灣，用一碗家鄉包公麵的好滋味，拉拔三個孩子、撐起一家四口。在鄰居眼中，郭明華就像現代版台灣阿信，不屈不撓的堅毅精神感動許多人，鄰居都稱他「雙連阿信」。
來台定居至今，郭明華已經深耕台灣超過20年。影片中，郭明華直言：「我就說中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家」， 一席話令人動容。
此行前往拜訪，賴清德一進店內，郭明華謙稱「小小店面」，賴清德則直呼精緻，也點了店內招牌「包公私房麵」以及幾樣小菜，據了解，店內小菜都是由郭明華店裡親手滷製。郭明華說明，河南是旱地，飲食習慣為麵食，河南傳統私房麵是以手工麵條，拌著豆皮絲、雞蛋，經他改良豆皮絲以肉絲取代，據傳這也是「包青天」包公的養生餐。賴清德聽聞後也笑稱，大力水手是靠菠菜，包公辦案則是靠養生餐，大讚這碗麵看似簡單，但吃起來相當不簡單。
郭明華回憶，當年來到台灣，一路打拚，從大同區起家至今，「真的感受到這邊（台灣）很有愛」，孩子也紛紛成家，至今已經有一個兩歲多的孫女，賴清德欣慰地表示她苦盡甘來，郭明華則說「有愛的政府才讓我好命」。
郭明華的媳婦來自馬來西亞，和郭明華兒子一起開了間日本料理店，郭明華笑稱「一個家好幾個籍（國籍）」，賴清德也直呼非常特別，但「台灣就是多元文化」、「台灣愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，台灣社會很歡迎」，一如他所說「因為你認同台灣，你在台灣打拚，你就是這個國家的主人」。
有趣的是，賴清德現場當起美食部落客，一邊吃麵、一邊分享口感與心得，最後一滴不剩「完食」、「清碗」，郭明華在旁表示，看著賴清德吃得津津有味，令人欣慰。賴清德則笑稱，未來總統府開會也要吃包公私房麵，現場氣氛相當熱絡感動。
影片上線後，賴清德也在臉書發文表示，這碗麵打動他的，除了味道，還有它承載的人生故事。一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是彼此共同生活的這片土地。而郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。
更多三立新聞網報導
韓國瑜不去國政茶敘 黃國昌：展現智慧！賴清德只是要找他背鍋
暗酸韓國瑜？賴清德「懷念王金平常協調朝野」：避免表決也很少逕付二讀
民進黨私下接觸拋「換掉柯建銘」換重啟互動？黃國昌嗆：省省吧
韓國瑜稱「要三黨團授權」拒出席三院會商 賴清德：知道他有難言之隱
其他人也在看
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 65
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 26
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 121
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 80
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 210
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 14
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
仗著民調回升？賴清德突批藍白立委 吳子嘉：簡直不像話
近來民調有回升跡象的總統賴清德，12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 33 分鐘前 ・ 288
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 16
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
查帳間練出底氣 穿越逆風磨出韌性 徐聖忠 從工讀生到資誠所長之路
資誠新任所長徐聖忠憑著過人的「韌性」，一路從工讀生做到合夥人。面對AI新時代，他將如何帶領4000人事務所，並守護會計師的核心價值─「信任」。財訊 ・ 1 天前 ・ 6
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 39
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 49
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
體育》摔角巨星John Cena最後一舞 Gunther成WWE生涯最終戰對手
WWE摔角巨星John Cena，將於台灣時間12月14日早上8時的《Saturday Night's Main Event XLII》賽後退休，結束23年的WWE摔角生涯！而他的對手，則是在《Last Time Is Now》錦標賽一路強勢晉級的與新生代好手Gunther。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 3