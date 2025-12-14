賴清德造訪陸配麵店 鄭麗文酸作秀：看不懂憲法我願意幫你上課

總統賴清德昨日公布影片，去拜訪北市一間陸配開的麵店，期間還提到「只要認同台灣，就是這個國家的主人」。國民黨主席鄭麗文昨日先是砲轟，「賴清德打壓陸配是違反憲法，吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的」。今（14）日出席活動時再次怒嗆作秀，「吃一碗麵，就可以掩蓋你侵犯人權？賴總統如果你看不懂中華民國憲法，我願意幫你上課」。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

賴清德昨日在社群發文提到，日前到了台北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」。事後賴清德介紹，郭明華來自中國大陸河南，在台灣打拚超過20年。她敘述創業的辛苦，還有拉拔3個孩子長大的過程。

賴清德表示，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。賴清德強調，政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

總統賴清德13日造訪北市中山區一間陸配開設的麵店吃麵。（圖／賴清德臉書）

鄭麗文今日上午前往屏東縣黨部，參加國民黨131週年黨慶活動，期間接受媒體聯訪。被問到怎麼昨日賴清德到陸配麵館吃麵一事，鄭麗文回應，中華民國憲法是一個非常保障和尊重人權的憲法，民進黨別只想利用「中華民國」4個字，而對憲法的精神、憲法的價值視而不見。

鄭麗文抨擊，民進黨每天都把陸配視作一個特定的族群，不斷的歧視，剝奪他們的人權，甚至於把他們各個都貼上標籤，彷彿是中共同路人，這一切都沒有任何的法律基礎。

賴清德稱無論你來自哪裡只要認同台灣就是這個國家的主人。（圖／賴清德臉書）

鄭麗文更是批評賴清德，如今再一次廉價的作戲，「吃一碗麵」就可以掩蓋你侵犯人權？「吃一碗麵」掩蓋你歧視特定族群的做法嗎？最後鄭麗文再次向賴清德喊話，「你與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法精神，賴總統如果你看不懂中華民國憲法，我願意幫你上課」。

