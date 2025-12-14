賴清德造訪陸配麵館 郭正亮揭1事讓人火大

總統賴清德日前前往位於台北市中山區的「開封包公府私房麵館」，拜訪陸配老闆郭明華，品嘗招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。郭明華靠著家鄉私房麵養大3個孩子、撐起一家4口；賴清德表示，郭明華的故事說明台灣是一個多元、開放的社會，只要認同台灣，就是這個國家的主人。前立委郭正亮表示，有人火大的是，他才剛去限制陸配的參政權，國民黨還正式召開記者會，說這個作法是違憲。

針對賴清德造訪陸配老闆麵館，郭正亮今(14日)在《中天辣晚報》節目中表示，那一碗麵是很好吃的，在中山區來自何南的一位陸配養大3個小孩，麵就叫「包公麵」，是很好吃的麵。有人火大的是，你才剛去限制陸配的參政權，國民黨還正式召開記者會，說這個作法是違憲。

郭正亮覺得，賴清德很奇怪，不知道他的幕僚是怎麼建議的，突然拍了一個YT，然後去吃麵，你是要讓大家覺得其實你對大陸沒有歧視嗎？這個有誰會相信？比如小紅書你也要禁，小紅書也沒什麼政治，所以他質疑，賴清德就是刻意做秀、又完全沒有說服力，這會讓人家看不下去。

另外，郭正亮也指出，媒體人吳子嘉勸賴清德，認為他藍白一起鬥，就會完蛋了。因為這個時候是要尋求合作，怎麼跟人家吵架，而且賴清德說藍白都沒有得到教訓，他怎麼不說自己沒有得到教訓，大罷免大失敗32比0，所以是誰沒得到教訓。

