賴清德造謠沒道歉！民眾黨提告民事求償100萬、三大報登判決主文

民眾黨今赴北院遞狀提告總統賴清德。 圖：翻攝民眾之聲YouTube

民眾黨主席黃國昌昨召開記者會，針對總統賴清德接受綠媒專訪時指在野黨公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者、擁抱中共總書記習近平等言論，他痛批已成「國家詐騙隊」隊長，限時 24 小時內道歉、澄清，否則將提告。民眾黨今（30）日下午赴北院遞狀提告，依民法 184 條、195 條提起民事求償，要求賴清德總統賠償新台幣 100 萬元，並於三大報刊登判決主文。

民眾黨發言人張彤、前黨副秘書長許甫、前黨發言人吳怡萱及民眾黨委任律師賴苡安下午前往台北地方法院提告賴清德總統。張彤指出，賴清德總統公然在電視節目造謠民眾黨是盛讚普丁、擁抱習近平，昨已開記者會澄清，黃國昌也明確指出這說法是造謠，要求 24 小時內道歉，不知賴清德是沒時間觀念還是沒羞恥心，已經過期限，民眾黨今正式對賴提告及爭取賠償。

賴苡安表示，民眾黨曾幾何時有過正式決議、政策或文件公開表述要擁抱習近平或讚美普丁不是獨裁者嗎？賴清德在政論發表的評論，有無盡到最基本查核義務？若沒有，這是公然造謠、抹黑，民眾黨絕對不接受，這是對民眾黨社會上的評價、信用及信譽都有極大傷害。

賴苡安直言，身為中華民國總統、三軍統帥，發言時說的每一句話，都不能僅僅代表他自己，因為賴手握最大權力，有查核義務，傳達每個訊息都是國家的意志展現，國家機關的意思表示，不能隨隨便便發表個人意見或評論，更何況今天的指控是無中生有、無憑無據，造成民眾黨非常大傷害，一定要挺身而出、撥亂反正，已給賴 24 小時，但他選擇不道歉，她受民眾黨委托正式對賴清德提告，求償 100 萬元，並刊登判決主文一日。

許甫提到，嚴正譴責此刻正在進行的中共環台軍演，這無助於兩岸和平、交流，台灣人民與民眾黨唾棄、討厭且反對這樣的行為，民眾黨已公開表達無數次這種態度，卻依舊被民進黨貼上「中共同路人」、被賴在同胞裡貼標籤找敵人，試著想想看，誰說他最親中愛台？是誰說跟中國是兄弟之邦？是誰說中國跟台灣的關係是大公司要併購小公司，要來談條件？是誰說要跟習近平喝珍珠奶茶、吃蝦仁飯，是賴清德。

許甫痛斥，今天無憑無據就說民眾黨擁抱習近平、讚揚普丁，這是完全無憑無據的說法，但身為一個總統，他常常講錯話，但是不能說謊話，今天來法院，希望法官能明察秋毫，希望賴清德可以被認證是中華民國第一個「萊爾總統」。

吳怡萱也說，很遺憾經過 24 小時，賴總統沒有面對錯誤。一個中華民國的總統，竟然把自己活成了在網路上亂造謠的網友，像這樣子的發言，沒經過查證、事實確認，造謠且公開播送，已造成民眾黨傷害，為什麼民眾黨要平白無故接受總統級造謠跟抹黑呢？絕對沒辦法忍受，過去看賴總統說話不精準已非一兩次，常常講錯話，不管口誤或刻意為之，已侵害到民眾黨權益。

吳怡萱質疑，請問中華民國總統，現在民眾黨的支持者不是他該照顧的國人嗎？為什麼在中共繞台軍演的同時，還要在台灣內部製造對立、仇恨，甚至分化國人。

會後受訪時，有媒體提問，怎麼看當初是國民黨主席鄭麗文說普丁不是獨裁者，民眾黨贊成還是反對這樣的言論？張彤回應，之前黃國昌受訪及校園演講時都已明確講過，普丁就是獨裁者，這是社會共識，大家都覺得這是事實，這句話若是國民黨主席講的話，社會對她自有公評，但不是民眾黨任何人或民眾黨主席講的話，賴清德卻把這句話塞到民眾黨嘴巴裡，當然就是造謠。

