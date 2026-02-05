賴清德連任穩了？民調猛漲原因曝光 學者認了：對藍營是重大警訊

即時中心／高睿鴻報導

民意如流水、卻也是政治人物的施政基礎，因此，民調變化持續受政壇關注；調查機構《美麗島電子報》最近就指出，總統賴清德的信任度與滿意度持續上升，甚至開始出現「黃金交叉」趨勢，也就是信任度重新超越不信任度。對於賴清德及執政黨逐漸走出陰霾的情況，文化大學教授鈕則勳分析，綠營基本盤確實已全數歸隊，一掃大罷免失敗的負面情緒；此外，國民黨應對關稅、國共論壇等議題不力，對藍軍而言確實是重大警訊。

去（2025）年夏天「全國大罷免」宣告失敗、國民黨保住所有立委後，連帶重創民進黨及賴政府的威望，根據《美麗島電子報》逐月民調，滿意度一度下探最低點31%、信任度36%。但自從去年8月後，賴的民調幾乎每月都攀升，10月的滿意度及信任度上看4成、現在更雙雙突破46%；他目前的46.9%信任度，已超越43.3%不信任度，創下去年7月後首次。

鈕則勳首先分析，美國總統川普（Donald Trump），日前將台灣的對等關稅降到15%，即便可能如藍軍所稱，台灣需要付出一定程度代價、甚至恐讓台積電優勢不在；然而，藍營及在野黨，攻堅力道及強度都不夠、股市又穩定上3萬點、綠營不斷宣傳談判大成功，因而建立主場優勢，當然有利於賴。

鈕則勳也稱讚，面對藍營及在野的攻勢凌厲，民進黨開始拿出戰略規劃、甚至是組合拳，除了堅持抗中路線，還開始拿出不副署、啟動憲法法庭等新招；之後，又藉由「TPASS可能斷炊」等民生議題，迫使藍軍讓步，將民生計劃預算交付審查。他表示，藍軍除了「嘴砲」之外，並未拿出有效的反制戰略，讓綠營一路主導議題。

除了在政黨鬥爭的戰場落居下風，鈕則勳也點出，國民黨連年底選舉的提名都搞不定、甚至優勢選區也出狀況，黨中央甚至無力控制情勢，導致氣勢急轉直下；如新北市、新竹縣、台中市、彰化縣，多是被認為以不變應萬變、以拖待變。例如台中市江啟臣、楊瓊瓔之爭，鈕則勳批評，已讓藍營「一手好棋快打到爛」；這些僵局更凸顯黨大咖與主席，缺乏果敢決斷力，解決與控制情勢不惡化的危機處理能力同樣被質疑，當然影響信任及好感度。

最後，他也提到，雖然藍軍想強化兩岸交流、打破綠營建構的「不利兩岸關係互動氛圍」，但面對民進黨堅定抗中的路線，仍多以嘴砲回應；鈕則勳說，即便有時講的酸度破表，但似乎仍止於批評層次，現階段看不出能以戰略高度格局，真正突破「抗中牌」。

綜上述，鈕則勳表示，賴的民調翻升、以及國民黨的反感度逼近5成，並不讓人意外；且對藍軍而言，確實已是極大警訊，若之後還是無法積極因應、調整攻防戰法，不僅年底選情堪慮，就連2028年重返執政的期待，恐怕又是竹籃打水一場空。





