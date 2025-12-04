賴清德連拋國防特別預算、挺台積電外移 藍黨前發言人：替民調上演「回魂計」

總統賴清德。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

總統賴清德上週投書外媒，宣布將提1.25兆元國防特別預算，近日再接受外媒專訪稱，支持台積電或台灣半導體產業到美、日、歐等地。國民黨前發言人鄧凱勛今質疑，賴走回抗中保台老路，只為替低迷民調上演「回魂計」。

鄧凱勛批評，賴清德面對排山倒海質疑，沒有檢討，反而高調宣稱北京當局將在 2027 年完成武統台灣，刻意放大危機、製造焦慮，堆高抗中籌碼，再嗆在野黨是中共同路人，轉移自己欠缺溝通、施政不力焦點問題。

廣告 廣告

鄧凱勛揶揄，萊爾校長內政不行、外交失靈，只能拿起抗中保台這張唯一護身符，搭配王膝知首席乩童（指綠委王義川）與沈紅熊青鳥尊者（指綠委沈伯洋）上竄下跳，希望可幫民調上演「回魂計」，殊不知這張護身符早已失靈。

更多太報報導

賴清德修正「武統台灣」說 吳宗憲：小心成三國楊修被曹操殺了祭旗

批賴總統打臉賴總統候選人 國民黨喊話：先到國會報告1.25兆國防預算

「完成武統台灣」變「完成準備」 藍前發言人：偉大的萊爾校長絕不會輸