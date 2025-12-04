賴清德連拋國防特別預算、挺台積電外移 藍黨前發言人：替民調上演「回魂計」
記者周志豪／台北報導
總統賴清德上週投書外媒，宣布將提1.25兆元國防特別預算，近日再接受外媒專訪稱，支持台積電或台灣半導體產業到美、日、歐等地。國民黨前發言人鄧凱勛今質疑，賴走回抗中保台老路，只為替低迷民調上演「回魂計」。
鄧凱勛批評，賴清德面對排山倒海質疑，沒有檢討，反而高調宣稱北京當局將在 2027 年完成武統台灣，刻意放大危機、製造焦慮，堆高抗中籌碼，再嗆在野黨是中共同路人，轉移自己欠缺溝通、施政不力焦點問題。
鄧凱勛揶揄，萊爾校長內政不行、外交失靈，只能拿起抗中保台這張唯一護身符，搭配王膝知首席乩童（指綠委王義川）與沈紅熊青鳥尊者（指綠委沈伯洋）上竄下跳，希望可幫民調上演「回魂計」，殊不知這張護身符早已失靈。
更多太報報導
賴清德修正「武統台灣」說 吳宗憲：小心成三國楊修被曹操殺了祭旗
批賴總統打臉賴總統候選人 國民黨喊話：先到國會報告1.25兆國防預算
「完成武統台灣」變「完成準備」 藍前發言人：偉大的萊爾校長絕不會輸
其他人也在看
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 198
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 428
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 82
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 46
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 126
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 26
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 54
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 217
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 1 天前 ・ 36
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 21 小時前 ・ 79
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
川普簽「台灣保證實施法案」 打破美台互動紅線 破除疑美論 打破北京如意算盤 中日關係緊張 中共恐發動「聯合利劍-C」｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，要求收回，還對日本進行一系列的軍事、外交施壓。今年12/13南京大屠殺公祭日，中共恐怕會發動「聯合利劍-C」軍演，對周圍國家，進行施壓。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
遭質疑「被請辭」發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！
論壇中心／綜合報導備戰2026地方選舉，兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將辭去職務，卻遭到國民黨桃園市議員凌濤質疑。凌濤今天（2日）指出，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們在「自救」。卓冠廷聽聞後反酸凌濤，因為國民黨主席鄭麗文上任後，也是被迫請辭（國民黨智庫副執行長）的，自己有「創傷症候群」，就說別人也得了一樣的病。卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，凌濤是前主席朱立倫的愛將，鄭麗文上任就改朝換代了，國民黨內另有她要用的人，「所以被迫請辭的是凌濤，不是我們」。卓冠廷加碼大酸凌濤：「把自己發生的狀況來講我和戴瑋姍，卻還要我浪費時間占用公共資源來回應凌濤，好啦， 你成功了。」卓冠廷進一步指出，民進黨的黨章規定非常清楚，有要選公職的黨工必須在就職前一年請辭，如果自己2026年有幸連任議員成功，會在2026年12月25日就任，就必須依照黨章規定在2025年12月24日前請辭，例如也要參選議員的組織部主任張志豪，也已經在上週請辭。卓冠廷笑稱「這也是一個小指標」，如果想猜哪一個民進黨的黨工要參選，只要看最近沒請辭的人就是不選的人。卓冠廷透露，自己上週和戴瑋姍一起簽公文向主席請辭發言人，還沒有確定離職的時間，所以明天（3日）要一起出席中常會，由主席裁示做到什麼時候。原文出處：遭質疑「被請辭」民進黨發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！ 更多民視新聞報導吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 12 小時前 ・ 7
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 666
盧秀燕支持國防預算「有條件」？于北辰神比喻回應！
論壇中心／郭芳瑜報導賴清德總統宣布未來八年投入國防特別預算，台中市長盧秀燕接受聯合報專訪時表示，他贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為，不能因為追求國防成長而窮國窮民。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，增加國防跟人民安康，並不是選擇題，這兩個是要一起齊頭並進的。盧秀燕說，目前全球局勢緊張，增加自我防禦能力很重要，但大幅編列國防預算，搞到國家破產，演變成窮兵黷武的極權國家，對國家沒有幫助。于北辰表示，就像買車需要買強制險一樣，國防就是對於國家的強制險，要不要打仗不是單方面可以決定的，「敵人一直在更新」，國富、國強和人民富有三者要並進，國家有這個保險存在，人民賺的錢才是自己的，不然隨時中國解放軍過來，錢被共產吸收，「人民賺再多也沒有錢」。原文出處：盧秀燕專訪談國防預算增加「有條件」支持？于北辰：是替國家買強制險！ 更多民視新聞報導過來人經驗？吳靜怡曝民眾黨參選切結書內幕：保密變洩密？高家私塾另起爐灶？四叉貓：承租人變「國昌另一位小姨子！」周曉芸民調大輸李有宜？能出戰因背後有強大勢力？民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
首度鬆口談2028大選！ 盧秀燕：民主國家不該一黨獨大
台北市 / 綜合報導 地方大選將近，就連2028總統大選的潛在人選也動作頻頻，立法院長韓國瑜今(4)日推出個人桌曆，引發話題，與此同時，台中市長盧秀燕也接受平面媒體專訪，首度談及2028選戰，指出民進黨執政已經超過10年，如果出現第4次政黨輪替，對民進黨而言也不是壞事。對此，代表民進黨參選台中市長的立委何欣純則回應，台中市也需要政黨輪替。台中市長盧秀燕說：「台灣是民主的國家，那不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步。」相較以往的謹慎，更時常搬出「專心市政」，這次罕見高談國是，平面媒體專訪台中市長盧秀燕，斗大標題寫著「第四次政黨輪替」，談及民進黨再次輪替後，已經執政十年，直言「我覺得夠了」，因為離民意遠了，認為如果2028年再次輪替，對民進黨而言也不是壞事，接著更抨擊總統賴清德日前的發言，是置國家於危險之中。台中市長盧秀燕說：「如果這種錯誤的資訊的話，有可能會造成人民的恐慌，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪，不過好在總統那兒，已經發現他有錯誤，所以有進行更正。」一番發言超過市長格局，遭外界政治聯想，展現問鼎大位企圖心，子弟兵立委黃健豪，試圖將焦點拉回地方大選。立委(國)黃健豪說：「確實可能是為了2028年做鋪墊，但重點應該是2026年，還有一年的時間，未來這一年的時間，在野要怎麼樣合作。」民進黨台中市長參選人何欣純說：「台中市也需要政黨輪替啊，所以，我期待台中市民智慧的選擇。」民進黨台中市長參選人何欣純，藉機為自己的選情加溫，不過就在盧秀燕「國政說」發酵，立法院長韓國瑜也有新動作，發布公益桌曆預購消息，強調會加碼親筆簽名，而其中這張戴著墨鏡、身穿國旗皮衣，手插牛仔褲口袋的照片引發討論，記者VS.立法院長韓國瑜說：「(怎麼看盧市長專訪她是一個選總統的起手式)，謝謝，(你覺得她準備好了嗎)。」立委(國)黃健豪說：「每位委員，包含每位首長，隨時都要經營自己的社群，所以我想，這是一個正常一般的互動。」藍營兩顆太陽動作頻頻，增加指向2028大選的政治訊號。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 2