賴清德連「電鍋案」也不放過 王鴻薇轟不知民間疾苦：只會在府裡算計

行政院長卓榮泰昨（15）日下午召開記者會，宣布「不副署」《財劃法》修正案，總統賴清德則在深夜透過臉書發文，批評在野黨濫權立法，其中包含《貪污治罪條例》修正草案，貪污所得在5萬元以下可免除其刑的部分。對此，國民黨立委王鴻薇抨擊，「賴清德深夜影片不知民間疾苦，連清潔員送電鍋案都不放過」。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

賴清德昨晚在臉書發文表示，濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅，包括《財劃法》修正案，一旦實施中央政府被迫舉債，將導致財政瀕臨崩潰；年金改革不能走回頭路，反年改法案實施後，年金將提早破產；更抨擊在野黨強行推動《離島建設條例》的修法，要讓大陸資金和產品，在我們離島洗產地；推出《國籍法》的修法，讓來自大陸的新住民在擔任公職時，可以免除必須單一效忠我國的義務。

廣告 廣告

另外，賴清德還提到，在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，在野黨正推動修法，除了讓5萬元以下的貪污免除刑責，也將貪污助理費的犯罪行為除罪化，甚至更立法要把公費助理的經費直接納入立委的私囊，助理的權益將無從保障。

針對賴清德昨日深夜的臉書發文，王鴻薇今日中午也在臉書發文回應。她提到，昨天晚上，賴清德深夜發表影片，宣示力挺行政院長拒絕副署財劃法。然而短短一個影片，除了露出違憲把自己當皇帝的真面目，更暴露出賴清德完全不知民間疾苦，只會關在總統府裡算計。

總統賴清德。（圖／總統府提供）

王鴻薇表示，賴清德於影片痛批在野黨通過，「讓五萬元以下貪污免除其刑」，賴清德該不會連社會矚目的「清潔員送32元舊電鍋涉貪案」都不知道吧？這件事情源自於，台北市環保局一名黃姓清潔隊員，將回收殘值32元電鍋轉贈拾荒老婦，被檢方依貪污罪起訴，後經法院判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，引發情輕法重質疑，甚至讓許多民眾連署求情。

王鴻薇要問，賴清德是每天都在總統府裡想著怎麼鬥爭在野黨，連社會發生這麼重大的事都不知道嗎？還是這種底層人民生活，我們賴大總統不屑一顧？

王鴻薇指出，也就是因為此案曝光引發關注，「法務部」才啟動修法程序，擬針對小額貪汙案件，若符合要件，可減刑甚至免刑，程序持續推動中。除了法務部，包括民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都提案相同內容，不知道現在是在給誰難堪？

王鴻薇抨擊賴清德不知民間疾苦。（圖／王鴻薇臉書）

最後王鴻薇要求，法務部長鄭銘謙、立法委員蔡易餘、賴瑞隆，你們哪個是賴清德口中，「挺貪污傷害國家廉政」的，拜託自己站出來跟賴清德道歉。

延伸閱讀

賴清德挺卓榮泰不副署！蕭美琴籲國人一起堅守憲政秩序防線

賴卓不副署毀憲！翁曉玲撂話嚴審主謀、幫凶「薪水」

卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠