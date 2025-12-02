賴清德連5月不滿意過半！吳子嘉掛保證「情況不會好」：這時民調恐更糟

《美麗島電子報》昨（1）日公布11月國政民調結果顯示，總統賴清德的滿意度為40.9%，較上月微增0.8個百分點；不滿意度則維持在53.3%，顯示對賴清德執政不滿的民眾已連續5個月超過半數。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《董事長開講》直言，民進黨滿意度現在大概39%，若總統滿意度只有40%，在2026選戰中，大部分民進黨議員或縣市首長會不歡迎賴清德站台。

「賴清德現在情況不是很好。」吳子嘉提到，前段時間許多人做賴清德的民調出現黃金交叉，但《美麗島電子報》民調跟其他媒體民調大相逕庭。《美麗島電子報》民調顯示賴清德滿意度為40.9%、不滿意度達53.3%，代表100位台灣人中約有一半對賴清德不滿意。反過來看，賴清德滿意度曾高達55.6%，那怎麼會搞到現在這麼悲慘呢？滿意度剩40.9%、不滿意度高達53.3%，這是非常離譜的表現。

吳子嘉指出，民進黨現在的滿意度大概39%，如果總統滿意度只有40%，跟民進黨滿意度差不多的話，「那我可以跟大家預告，大概2026選戰中，大部分民進黨議員或縣市首長會不歡迎賴清德來站台。」

吳子嘉援引近期高雄政壇的動向，指出前行政院長蘇貞昌公開替綠委邱議瑩站台，「直接介入到新潮流的內鬥裡面去，（代表）蘇貞昌已經放棄讓賴清德到蘇巧慧的場子裡面來助選，所以明年不會看到賴清德去蘇巧慧那邊站台。」以目前賴清德的民調來看（滿意度40.9%、不滿意度53.3%），這53.3%的人跑去蘇巧慧場子助選，蘇巧慧非倒不可，因為不會過半。

賴清德滿意度一路下滑 吳子嘉：好好一個人跑去搞大罷免

至於賴清德的民調何時開始下滑，吳子嘉分析，今年6、7月搞大罷免出現死亡交叉，滿意度從7月份的34.6%，一路下滑至8月份的31.0%，之後雖回升到35.5%、40.1%、40.9%，但仍未恢復到正常水準，現在滿意度40.9％只是跌得太深的一個反彈而已。

吳子嘉（見圖）直言，現在總統賴清德滿意度40.9％只是跌得太深的一個反彈而已。（資料照，顏麟宇攝）

吳子嘉表示，賴清德今年3月的滿意度最高曾達55.6%，「55.6%的賴清德跌到現在40.9%，跌了近15個百分點。他好好一個人，3月份高檔好的不得了，跑去搞大罷免，跑去跟曹興誠、沈伯洋、柯建銘攪和，一攪和掉到糞坑裡去，掉了近15個百分點、不可思議的數字。」

關稅一公布 吳子嘉警告：賴清德民調不會好

「我跟你保證後面的情況不會好。」吳子嘉透露，目前關稅還沒公佈，當關稅一公布，我們的失業率、產業出走潮還有倒閉潮，馬上就要過新年了，大家過不了年，過不了年的情況下，賴清德的民調會好嗎？如果一直維持不好的情況，明年就如蘇貞昌所講的「民進黨包起來」。

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

