賴清德逼正國會造反？林佳龍突挺林岱樺 郭正亮曝背後真意：這只是假動作

正國會掌門人、外交部長林佳龍29日率派系成員，在臉書發文力挺立委林岱樺參選高雄市長，讚她「有為有守、不貪不取」，引起政壇熱議。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》指出，正國會真正的目的其實不是林岱樺，而是藉著支持她的動作，來項莊舞劍威脅黨主席賴清德，其他縣市長參選人「至少要給我一個說法」。



郭正亮表示，最近民進黨內的消息幾乎都對正國會不利，像總統府副秘書長何志偉近期表態願參選桃園市長，形同擠下有意出戰桃園的正國會立委王義川，「王義川已經出局了」。但這2人的目的其實都不是市長，因為沒人能選贏現任市長張善政，所以其實是要先卡住2028的立委選區。

郭正亮指出，正國會也知道，前秘書長林右昌恐已無望參選新北市長，代表他們派系在桃園、新北推的市長參選人都沒了，所以就用出一張「鬼牌」，故意大張旗鼓支持林岱樺，「但這絕對是假的」，因為這麼明顯的司法威攝都出來了，林岱樺不可能參選。



郭正亮提到，正國會沒有這麼笨，明知不可而為之，所以這其實是在項莊舞劍，意在向黨主席賴清德表示「桃園或新北你要給我一個說法」。正國會在盤整2026縣市長、2028立委的機會時，結果發現「永遠都是我最倒楣」，才因此有動作，而這就是賴清德的問題。

郭正亮說，若廣義地將前正國會成員陳亭妃也算入派系之中，那就是連台南也被擋，但陳亭妃領先這麼明顯，賴清德屆時將會被迫跟陳亭妃做交易，因為對他而言「台南絕對不能輸」；國民黨立委謝龍介自稱他是「賴清德第二選擇」的說法完全不可能，因為台南掉了，賴清德是絕對沒有2028可以選的。

郭正亮分析，所以林佳龍的目的，就是要拿林岱樺去交易別的人選，最可能的人就是陳亭妃，第二則是王義川；而新北林右昌的部分，他認為賴清德不會去得罪蘇貞昌，且蘇系在新北有5個立委，後果比較嚴重，因此正國會主要目標是拯救台南與桃園的陳、王2人。

