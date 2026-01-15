賴清德過境美國本土遙遙無期？ 沈伯洋酸：黃國昌去也沒見到誰

民進黨立委沈伯洋。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 華爾街日報報導，總統賴清德可能前往宏都拉斯參加「親台派」新任總統就職，並過境美國本土，雖暫時遭到總統府否認。但賴清德上任至今，仍無法過境美國本土，一舉一動引發關注。對此，民進黨立委沈伯洋今（15）日以民眾黨主席黃國昌近期赴美為例反諷指出，「就好像黃國昌之前去美國，也沒見到誰一樣」，顯示出訪本身並不等於雙邊關係有實質進展。

我國元首歷年出訪過境美國本土皆有前例，總統馬英九2008年5月就職後，8月出訪巴拉圭時，去程過境美國洛杉磯；蔡英文總統2016年5月就職後，6月則出訪參加巴拿馬，去程過境美國邁阿密。但賴總統就職一年至今仍未能過境美國本土，引發揣測。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，歷來台灣總統的出訪行程，皆須考量當時國際局勢，尤其面對中共持續打壓，台灣即便是前往友好但非邦交國，也往往處處受限。過去美國理解台灣的特殊處境，對台灣元首赴美行程一向秉持「尊嚴、便利、舒適」原則，透過過境方式深化台美關係。

鍾佳濱表示，未來美國政府是否會有新的安排與突破，值得期待；至於傳出賴總統可能前往宏都拉斯一事，黨團目前尚未掌握相關資訊，但他強調，不分朝野都應支持台灣元首對外出訪，協助提升台灣國際能見度，而非在內部扯後腿。

對於外界將「是否過境美國本土」視為台美關係指標，民進黨立委沈伯洋則直言，這樣的看法過於拘泥形式。他指出，從近年美國對台軍售、相關友台法案的簽署來看，美台之間的同盟與合作關係其實持續深化。

沈伯洋強調，國與國之間的實質關係，不能單憑「人有沒有到美國」來判斷，並以民眾黨主席黃國昌近期赴美為例反諷指出，「就好像黃國昌之前去美國，也沒見到誰一樣」，顯示出訪本身並不等於雙邊關係有實質進展。

沈伯洋進一步表示，重要的國際互動與合作，往往早已在檯面下完成溝通與協調，不可能等到元首會面當下才開始談判；在當前複雜的國際情勢下，美台之間仍有許多重要議題持續進行討論，外界不必過度糾結於過境形式與時間點，而應關注實質內容與成果。

