賴清德過境美國，川普政府將亮「綠燈」？《彭博》專訪林佳龍：樂觀看待華府態度轉向，預言中日爭議恐延續一年

從「八月拒絕」到「歲末破冰」：川普的交易藝術？

要理解林佳龍此時此刻的「信心」，必須先回溯到幾個月前那場低調卻驚心的外交角力。知情人士透露，賴清德原本計畫今年8月出訪巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯等友邦，並依例申請過境美國。但當時正值美中貿易談判的關鍵時刻，川普又準備與中國國家主席習近平在韓國舉行高峰會。為了避免「節外生枝」，崇尚交易主義的川普政府當時對賴清德的過境請求按下暫停鍵。

這在當時被視為台灣外交的一大挫敗，也讓外界對「川普2.0」時代的台美關係捏把冷汗。

然而，隨著美中雙方10月在韓國達成了一項為期一年的「貿易休兵協議」後，局勢似乎出現了轉機。林佳龍在專訪中透露：「基於我們目前的溝通，我們有信心在不久的將來，能夠順利經由美國前往拉丁美洲國家訪問」、「我們認為在美國過境轉機不會成為問題。」

這種轉變，或許正是川普一貫的「極限施壓後再給糖吃」的談判風格。但這條過境之路並非毫無變數，《彭博》也指出，由於川普將於明年4月訪問中國，賴清德若在此時過境，勢必牽動美中才剛建立的脆弱互信。

談中日關係：恐需一年冷卻

除了美台關係，林佳龍在專訪中談到東北亞的另一個風暴中心——中日關係。日本首相高市早苗上任後，一席「若中國犯台，日本自衛隊可能介入」的國會答詢言直接踩到了北京的紅線。中國隨即祭出經濟制裁與外交報復，雙方關係降至冰點。

對於這場因台灣而起的風暴，林佳龍預測這場由高市言論引發的緊張局勢，可能需要「一年的時間才能穩定下來」，畢竟「對於北京來說，升級衝突也不符合其利益」。《彭博新聞》指出，這是林佳龍去年接任外長以來，首次接受外國電視媒體專訪，​他的態度明顯不希望台灣成為中日對抗的「助燃劑」。

有趣的是，面對中國對日本的抵制，台灣採取了一種「暖男式」的逆向操作。林佳龍透露，台灣的回應是「軟性路線」：當中國遊客取消赴日行程時，台灣政府鼓勵國人前往日本旅遊、購買日本商品：「我們透過這種方式表達支持，同時也試圖幫助冷卻局勢。」這種暖男策略既鞏固了台日情誼，也巧妙地在國際輿論中樹立了台灣作為「負責任利害關係人」的形象，與北京的「戰狼外交」形成強烈對比。

北京老調重彈：外部勢力不可介入台海事務

針對林佳龍的言論，中國外交部發言人林劍在例行記者會予以猛烈抨擊。他在主持12月2日例行記者會時，有外媒記者提問稱：台灣外交部長林佳龍稱，中日爭端可能會持續一年之久，詢問中國外交部對此有何評論？林劍的回應是「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長」。林劍還表示，當前中日關係面臨的局面，完全是由日本首相高市早苗錯誤的涉台言論引起的。日方應恪守對華的政治承諾，收回錯誤言論，以實際行動反思糾錯。任何外部勢力膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊。

不過林佳龍在專訪中表示，台灣曾召集「志同道合的國家」代表，討論高市早苗言論引發的爭端，也與主要安全夥伴美國保持密切溝通：「在爭端爆發前後，我們也透過既定管道與各國進行了溝通，建立了堅實的互信基礎」。林佳龍還說，台北對川普政府維護印太地區安全的承諾「毫不懷疑」，在安全、供應鏈以及在威權主義威脅下捍衛民主等方面，與歐洲國家也還有很大的合作空間。

