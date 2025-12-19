賴清德遭在野彈劾轟獨裁！周軒49字曝藍白矛盾點

政治中心／周孟漢報導



國民黨、民眾黨近期持續聯手，頻頻猛推高爭議法案，近日因不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，移請監院彈劾卓榮泰，今（19）日則又提案彈劾總統賴清德，引發大眾關注。對此，經常評論時事的政治工作者周軒提及國民黨主席鄭麗文過往稱「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，反問「賴清德是投票選出來的，是獨裁者？」。





鄭麗文昔稱普丁非獨裁者！藍白彈劾賴清德卻喊「反獨裁」周軒49字曝矛盾點

鄭麗文日前受訪稱「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。（圖／民視新聞網）

廣告 廣告





國民黨主席鄭麗文在上任前夕，接受外媒「德國之聲」訪問，談及兩岸局勢，鄭麗文稱俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，此話一出讓主持人瞬間拉高分貝，再次確認，甚至一度傳出，傳出惹怒歐洲駐台機構，將封殺國民黨，改和前主席朱立倫保持聯繫。

鄭麗文昔稱普丁非獨裁者！藍白彈劾賴清德卻喊「反獨裁」周軒49字曝矛盾點

國民黨和民眾黨立委提案彈劾賴清德。（圖／民視新聞）





眼看國民黨、民眾黨近期彈劾總統賴清德、行政院長卓榮泰，甚至喊出「反帝制、反專制、反獨裁」口號，讓政治工作者周軒在臉書發文開酸「所以普丁是投票選出來的，不是獨裁者。賴清德是投票選出來的，是獨裁者？國民黨反獨裁，第一個要反的應該是鄭麗文吧」。

鄭麗文昔稱普丁非獨裁者！藍白彈劾賴清德卻喊「反獨裁」周軒49字曝矛盾點

文章出爐後，立刻引發網友討論。（圖／翻攝自周軒臉書）





文章出爐後，立刻引發網友討論，紛紛嘲諷「藍黨主席的邏輯果然不一般」、「很棒啊！ 她繼續練肖話」、「他們想當中國人，他們祖國中國才是世界認證的獨裁專制國家！」、「普廷不是獨裁者？他只是叫自己的子民去烏克蘭送死而已，一切都是民主選出來的！」、「精神分裂永遠不會退流行」。





原文出處：鄭麗文昔稱普丁非獨裁者！藍白彈劾賴清德卻喊「反獨裁」周軒49字曝矛盾點

更多民視新聞報導

藍白提彈劾賴清德登中國官媒！台網酸：是在嘲笑黨嗎？

葉元之被沈伯洋推當勞動部長！氣到半夜不睡和網友吵架

反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝

