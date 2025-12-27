賴清德遭彈劾還反嗆藍白！鄭麗文開砲：再甩鍋恐面臨全民唾棄

立法院26日通過彈劾總統賴清德的提案，賴清德批評在野讚賞俄羅斯總統普丁、擁抱中國大陸國家主席習近平，卻彈劾台灣民選總統，令人費解。對此，國民黨主席鄭麗文痛批賴清德帶頭毀憲亂政，再甩鍋就沒意思了，若不調整腳步，恐面臨全民唾棄。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文受訪時表示，「今天始作俑者是誰？是賴總統，今天帶頭毀憲的是誰？是賴總統，今天造成憲政僵局的是誰？是賴總統，不需要再顧左右而言，再甩鍋，這就沒有意思了。」鄭麗文更直言，問題出在賴清德身上。

鄭麗文指出，為何前總統蔡英文任內，沒有被彈劾？反觀賴清德第二年都還沒有做滿，就要被彈劾呢？「你應該要學會反省自己。」應該要知道一切問題的癥結都來自於他藐視憲法、藐視民主政治運作的最基本的ABC，「不要再硬拗了，不要再耍賴了；國家不能再內耗，國家不能再內鬥。中華民國憲法也不是你的玩具，更不是你的便利貼、遮羞布！」

賴清德。（圖／中天新聞）

鄭麗文說，我們每一天都在奉行中華民國憲法的核心價值，賴清德每一天都在倒行逆施，破壞中華民國憲法的精神跟價值，「所以我才說，難道每一天我們都要幫你上憲法課嗎？我真的很懷疑賴總統，你有好好的把中華民國憲法拿出來，好好的看一下裡面的內容嗎？否則你不會錯誤百出，引用錯誤。」

連署彈劾賴清德網站改版上線。（圖／翻攝自網路）

鄭麗文直呼，謬誤的理論，荒誕的行徑，讓全國陪著賴清德受苦，讓國家停滯，百姓遭殃，「所以賴總統，你還是要回去好好的重新調整你的腳步，否則你只有面臨全民的唾棄！」

