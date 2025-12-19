賴清德遭彈劾！民進黨急了 竟扯「藍白面對習近平、普丁不吭聲」

國民黨與民眾黨立法院黨團今（19日）早召開記者會，高舉反獨裁旗幟並宣布提案彈劾總統。對此，民進黨發言人李坤城痛批，藍白一手癱瘓憲法法庭運作，另一手卻提出彈劾案，根本是邏輯錯亂的「打假球」行為。他更指出，藍白口口聲聲反專制、反獨裁，面對中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁卻噤若寒蟬，嚴重雙標。

民進黨發言人李坤城。（資料圖／擷取自民進黨YT）

李坤城指出，依據《立法院職權行使法》規定，彈劾案通過後必須向司法院大法官提出。然而藍白長期惡意杯葛人事同意權，導致憲法法庭遭到癱瘓，如今大法官無法開會審理，彈劾案究竟要向誰提出？李坤城質疑，藍白一邊癱瘓司法體系運作，一邊演戲高喊彈劾總統，這種行為不是欺騙社會，什麼才是欺騙？

藍白全體立委聯手啟動彈劾賴清德。（圖／中天新聞）

李坤城更直言，國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌高舉反帝制、反專制大旗，卻刻意無視習近平無限延任國家主席、普丁發動戰爭的事實。國民黨黨主席鄭麗文甚至公開表示普丁不是獨裁者。李坤城批評，連國際公認的獨裁者都不敢批評，藍白還有什麼資格談論反專制？

李坤城強調，藍白提出眾多違憲法案，就應該有勇氣面對行政部門不予副署的結果。他也敬告藍白陣營，在野黨在國會擁有多數席次，不要繼續在立法院製造混亂，總預算至今仍無法付委審查。李坤城表示，民眾已經厭倦藍白利用彈劾這類假議題，掩蓋其在國會濫權立法、破壞憲政體制的政治鬥爭行為。

